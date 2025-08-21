رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات این مجموعه به مناسبت هفته دولت، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که در این ایام به بهره‌برداری خواهد رسید، طرح آبرسانی به ۹۹ روستای استان است که با تکمیل آن‌ها، ۲۴ هزار نفر از ساکنان مناطق روستایی از آب پایدار بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین آب شرب سالم و پایدار برای روستاییان، افزود: شرکت آب و فاضلاب استان در سال ۱۴۰۴ اقدامات گسترده‌ای را در حوزه توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و فاضلاب آغاز کرده است که بخش قابل توجهی از آن‌ها در همین هفته دولت به نتیجه می‌رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر پروژه‌های آبرسانی روستایی، طرح‌های متعددی نیز در زمینه رفع تنش آبی در شهرهای مختلف استان اجرا شده که آماده بهره‌برداری هستند. همچنین در بخش فاضلاب شهری، چند پروژه مهم تکمیل و به زودی وارد مدار خدمت‌رسانی خواهند شد.

به گفته داودی، برای اجرای مجموع این پروژه‌ها بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که نشان از نگاه جدی دولت و دستگاه‌های اجرایی به حوزه آب و فاضلاب و ضرورت ارتقای خدمات عمومی در استان دارد.

وی تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تلاش دارد با برنامه‌ریزی‌های مدون، تا پایان سال ۱۴۰۴ و همچنین در آستانه هفته دولت سال آینده، طرح‌های بیشتری را تکمیل و افتتاح کند تا گام‌های مؤثرتری در بهبود زیرساخت‌های رفاهی و توسعه مناطق شهری و روستایی استان برداشته شود.

مدیرعامل شرکت آبفای کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها ضمن تأمین نیازهای اساسی مردم، موجب افزایش رضایتمندی عمومی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستاها و شهرهای استان شود.