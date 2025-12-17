روزنامه صهیونیستی: بحران نیروی انسانی ارتش به «نقطه جوش» رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد که کمبود نیروی انسانی در ارتش اسرائیل که در طول نسلکشی در نوار غزه آشکار شد، به مرحلهای بحرانی رسیده که میتوان آن را «نقطه جوش» توصیف کرد.
این گزارش افزود که انتظار میرود ارتش صهیونیستی استعفانامههای بیشتری از نظامیان دائمی خود دریافت کند که این بحران را تشدید خواهد کرد.
به نوشته این روزنامه، در حال حاضر بیش از ۵۰۰ درخواست از سوی نظامیان دائمی از سال گذشته بر روی میز ستاد کل ارتش صهیونیستی قرار دارد که طبق گفته ارتش، درخواست کردهاند تاریخ پایان قرارداد خدمت خود را جلو بیندازند.
بر اساس این گزارش، اینها عملاً استعفانامههایی هستند که به گفته ارتش، ناشی از شرایط حقوق پایین در مقابل فرسایش گسترده به ویژه در طول جنگ طولانی است.
در حال حاضر، ارتش اسرائیل این استعفاها را رد میکند، اما در متقاعد کردن هزاران افسر برای ادامه خدمت دائمی با مشکل مواجه است. نتیجه این است که ارتش صهیونیستی از کیفیت کمتری برخوردار میشود.
گسترش خروج نظامیان صهیونیست از ارتش، به علت عدم تصویب افزایش حقوق آنها در دوران بازنشستگی است. یک فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی به این روزنامه میگوید: در اینجا آسیبهای بلندمدتی ایجاد میشود. زیرا مثلاً فرمانده برتر گروهان از تیپ گولانی یا رئیس یگان ویژه ۸۲۰۰، که هر دو ۲۵ ساله هستند، میبینند که چگونه شرایط بازنشستگان بدتر از قبل میشود، لذا ترجیح میدهند در همین سن ۲۶ سالگی از خدمت دائمی ارتش جدا شوند و در شغلهای دیگر پول بیشتری را به دست بیاورند.
این منبع افزود که ارتش صهیونیستی در خطر واقعی برای کیفیت نیروی انسانی خود است.
ارتش رژیم صهیونیستی ایده دیگری را نیز برای جبران کسری نیروی انسانی خود پیشنهاد کرده که افزایش خدمت اجباری به ۳ سال است. این کمبود در نتیجه کشته یا زخمی شدن ۱۲ هزار نظامی در جنگهای این رژیم به وجود آمده که بیشتر آنها عضو یگانهای رزمی بودهاند.
بر اساس قانون رژیم صهیونیستی، قرار است مدت خدمت اجباری در ژانویه ۲۰۲۷ به ۳۰ ماه کاهش یابد که این امر شکاف در تعداد سربازان را بیشتر خواهد کرد.
