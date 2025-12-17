خودکشی یک نظامی دیگر صهیونیست در پادگان ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش داد که یک نظامی صهیونیست در داخل یک پایگاه نظامی در شمال سرزمین‌های اشغالی با شلیک به سمت خود، خودکشی کرده است. این حادثه تعداد نظامیان اسرائیلی که از آغاز نسل‌کشی در غزه خودکشی کرده‌اند را به ۶۱ نفر رسانده است.

روزنامه هاآرتص گزارش داد که این نظامی اسرائیلی پس از شلیک به خود در داخل پایگاه به شدت مجروح شد و بعد از اعزام به بیمارستان به هلاکت رسید.

پیش از این، ارتش صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که یک نظامی در اثر تیراندازی در یک پایگاه نظامی در شمال سرزمین‌های اشغالی اسرائیل به شدت مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده است. این بیانیه تاکید کرد که پلیس نظامی، تحقیقات در خصوص این حادثه را آغاز کرده است.

یک گزارش رسمی صهیونیستی که توسط مرکز تحقیقات و اطلاعات پارلمان اسرائیل در ۲۸ اکتبر گذشته منتشر شد، فاش کرد که ۲۷۹ نظامی صهیونیست از ابتدای سال ۲۰۲۴ اقدام به خودکشی کرده‌اند.