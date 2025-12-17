جان باختن ۱۷ نفر از جمله ۴ کودک در غزه بر اثر سرمای شدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی غزه گفت: از زمان شروع بارندگی‌ها بیش از ۱۷ ساختمان مسکونی به طورکامل ریزش کرده است.

وی افزود: بیش از نود ساختمان به شکل خطرناکی فرو ریخته است که تهدیدی مستقیم برای جان هزاران فلسطینی است.

بصل تاکید کرد: بر اثر سیل و بارندگی بیش از ۹۰ مرکز اسکان به شکل دچار آبگرفتگی شده است. چادرهای شهروندان در مناطق مختلف غزه آسیب دیده و غرق شده که سبب شده که هزاران خانواده سرپناه موقت خود را از دست بدهند.

او از اوضاع بغرنج ساکنان غزه خبر داد و اعلام کرد: از آغاز این شرایط جوی تاکنون نزدیک به ۵ هزار تماس اضطراری دریافت شده و در پی غرق شدن چادرها، هزاران خانواده بدون سرپناه مانده‌اند.

بصل از جان باختن ۱۷ نفر از ساکنان غزه از جمله چهار کودک بر اثر سرمای شدید و جان باختن برخی دیگر بر اثر ریزش ساختمان‌ها خبر داد.

وی از جامعه جهانی خواست که تحرکی فوری برای کمک به شهروندان به عمل آورد و نیازهای بشردوستانه فوری آنها را برآورد سازد.

او تاکید کرد: خواهان شروع فوری بازسازی و فراهم آوردن سرپناه امن برای ساکنان غزه به منظور در امان ماندن آنها و حفظ کرامت انسانی آنها هستیم.