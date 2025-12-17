پاسخ کوبنده دانشمند ایرانی به مقاله سفارشی جنگ ۱۲ روزه نیچر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، همزمان با هفته پژوهش، همایش ملی از سلسله برنامه‌های چهارمین کنفرانس بین‌المللی با عنوان «ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی برای عدالت علم و فناوری در نظم نوین جهانی» را با حضور جمعی از نخبگان، اندیشمندان، مسئولان علمی، فرهنگی و پژوهشی و دانشجویان برگزار کرد.

این همایش در محورهای زیر برگزار شد:

۱- آپارتاید و عدالت علمی ۲- علم در خدمت صلح، توسعه و امنیت ۳- ترور، تحریم، یکجانبه‌گرایی و صلح عادلانه ۴- یکجانبه‌گرایی، عدالت، علم، فناوری و نظم آینده ۵- عدالت علمی، حقوق بین‌الملل و تحریم‌ها ۶- آپارتاید علمی و راهبردهای مقابله حقوقی با آن

این همایش ملی، از برنامه‌های کنفرانس بین‌المللی «ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی برای تحقق عدالت علمی و فناوری در نظم نوین جهانی» است که در سال ۱۴۰۵ با حضور جمعی از نخبگان، اندیشمندان و مسئولان برجسته علمی، فرهنگی و پژوهشی از کشورهای مختلف جهان برگزار خواهد شد.

علیرضا فیروزفر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، به آپارتاید علمی که کشورهای غربی علیه کشورهای دیگر جهان در پیش گرفته‌اند پرداخت و برای مقابله با آن راهکارهای تقویت همکاری‌های اسلامی، شکستن انحصار انتشار علم، مقابله با فرار مغزها ۴- دیپلماسی علمی قوی را مطرح کرد.

فیروزفر تأکید کرد: در علم هر چه محرومیت ایجاد شود به تنهایی نظام سلطه را محکوم می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به آیاتی از قرآن گفت: علم، ابزار ارتقای جایگاه امت‌ها در نظام جهانی است و عامل اقتدار و امنیت ملی.

فیروزفر با اشاره به روایت معروف «اطلبوا العلم و لو بالصین»: دانش را فرا بگیرید حتی اگر در چین باشد، اظهار داشت: این همان بحث تأکید بر علم بدون مرز جغرافیایی و بیانگر مبارزه با آپارتاید علمی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی افزود: مسیر مشخص‌شده در آیات و روایات ما برای اقتدار و عبور از تهدید و امنیت ملی، علم است.

فیروزفر در ادامه به انتشار یادداشت پاسخ یک دانشمند ایرانی به مقاله سفارشی علیه کشور در مجله «نیچر»؛ معتبرترین مجله جهان، اشاره کرد و گفت: پاسخ علمی و مدبرانه یکی از دانشمندان ایرانی به مقاله‌ای سفارشی در مجله معتبر «نیچر» پیرامون جنگ ۱۲ روزه، یک موفقیت بزرگ و شکستی برای رویکرد گزینشی این مجله بود.

وی با تأکید بر اینکه این پاسخ، مقاله اصلی را به دلیل گزینشی عمل کردن محکوم کرد، گفت: این اقدام یک اهتمام ویژه از طرف یک استاد برجسته ایرانی بود.

فیروزفر در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از شهدای علمی، اظهار داشت: ایران و ایرانی تسلیم‌ناپذیر است و در هر سنگر، از جمله سنگر علم، ایستادگی می‌کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی در پایان با تقدیر از تلاش‌های شهید طهرانچی در دانشگاه آزاد اسلامی، تصریح کرد: این دانشگاه با اقتدار و تحت ریاست دانشمند برجسته جناب آقای رنجبر، که یاد و خاطره شهید اقتدار را زنده نگه می‌دارد، سرمایه بزرگی برای ایران اسلامی است و به لطف امام عصر (عج) این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.