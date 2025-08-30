به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پروانه افشاریان دبیر اجرایی بیستوچهارمین جشنواره بینالمللی رویان در کنفرانس خبری بیست و ششمین کنگره و بیست و چهارمین جشنواره بینالمللی رویان که امروز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ در پژوهشگاه رویان برگزار شد، گفت: جشنواره بینالمللی رویان همیشه همزمان با کنگره و در روز نخست آن برگزار میشود. این جشنواره از سال ۱۳۷۹ به همت مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی بنیانگذاری شد تا ایران در زمینه فعالیتهای پژوهشگاه رویان در حوزه پزشکی تولیدمثل و سلولهای بنیادی به یک قطب علمی معرفی شود. از آن زمان تاکنون به جز دو سالی که به دلیل شیوع کرونا امکان حضور برندگان فراهم نشد، این جشنواره به طور مستمر برگزار شده است.
وی در مورد فرآیند بیستوچهارمین جشنواره بینالمللی رویان توضیح داد: فرایند جشنواره از آبانماه ۱۴۰۳ آغاز شد. پس از تشکیل کمیته علمی، از دیماه فراخوان جشنواره اعلام شد و تا خردادماه ادامه پیدا کرد. در مجموع ۶۲ طرح از ۱۵ کشور دریافت شد که برای داوری به ۱۱۰ داور ارسال کردیم.
معاون پژوهشی پژوهشگاه رویان ادامه داد: در نهایت در دو حوزه پزشکی تولیدمثل و سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی، دو برنده بینالمللی و دو برنده ملی انتخاب شدند. همچنین به دلیل نزدیکی امتیازات داوران بینالمللی، امسال برای نخستینبار در هر دو زمینه، دو پژوهشگر ملی نیز بهعنوان شایسته تقدیر معرفی خواهند شد.
دبیر اجرایی جشنواره بینالمللی رویان با بیان اینکه امسال در کنار دو حوزه اصلی، حوزه زیستپزشکی و تکنولوژی نیز مورد توجه قرار گرفت، افزود: در این بخش، «پروفسور مجید ابراهیمی ورکیانی» از دانشگاه فناوری سیدنی استرالیا بهعنوان برنده بینالمللی معرفی شد. پژوهش او بر استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی تولیدمثل بهویژه در حوزه ناباروری مردان متمرکز است که منجر به ایجاد یک شرکت دانشبنیان و توسعه ابزاری فناورانه شده است و به صورت بین قارهای کارآزمایی بالینی انجام میدهد.
افشاریان گفت: به تازگی نخستین نوزاد حاصل از این فناوری در امارات متحده عربی به دنیا آمده که خبر آن پنجشنبه گذشته در لینکدین منتشر شد.
دبیر اجرایی جشنواره رویان با معرفی برنده حوزه سلولهای بنیادی جشنواره گفت: برنده امسال در این بخش، «دکتر حیدر حیدری خوئی» است که در اتریش و در آزمایشگاه پروفسور ریبرون (یکی از برندگان جایزه دکتر کاظمی در سال گذشته) فعالیت میکنند.
وی در مورد پژوهشهای این برگزیده توضیح داد: پژوهش او درباره مدلهای جنینی است. مدلی که امکان بررسی فرایندهای جنینی را در شرایط آزمایشگاهی فراهم میکند. نتایج کار دکتر حیدری در مجله نیچر منتشر شده و بهعنوان یکی از هفت فناوری برتر سال ۲۰۲۳ در کنار تلسکوپ جیمز وب معرفی شده است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه رویان در مورد برندگان ملی جشنواره گفت: در جریان داوری، ابتدا نوآوری پژوهشها بررسی میشود و در صورتی که امتیاز لازم کسب شود، برای داوری بینالمللی ارسال میشود. برخی از پژوهشها نیز با وجود کیفیت بالا، در بخش ملی مورد تقدیر قرار میگیرند. امسال در گروه زیستپزشکی و تکنولوژی تولیدمثل، برنده ملی دکتر معصومه اسمعیلیوند؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است. او جنینشناس بالینی ناباروری در بیمارستان معتضدی کرمانشاه است و پژوهش خود را درباره ریزآرانایها (microRNA) در مایع بلاستوسیست جنین بهعنوان نشانگر غیرتهاجمی وضعیت کروموزومی جنین در دوره دکتری خود در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام داده است.
وی در مورد دیگر برنده ملی جشنواره امسال توضیح داد: در گروه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دکتر حامد دائمی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی سلول و بافت پژوهشگاه رویان برگزیده شده است. این پژوهشگر سالها بر روی داربستهای مبتنی بر پلیمرهای طبیعی کار کرده و طرح ارائهشده او در جشنواره درباره داربستهای مبتنی بر آلژینات سولفاته برای مهندسی بافتهای نرم است.
افشاریان خاطرنشان کرد: همچنین امسال دو پژوهشگر دیگر در حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی بهعنوان شایسته تقدیر معرفی خواهند شد.
وی با تشکر از نهادهای حامی جشنواره از جمله جهاد دانشگاهی، معاونت علمی و فناوری و بهویژه بنیاد ملی علوم ایران گفت: یکی از خبرهای مهم این دوره آن است که از سال آینده جایزه دکتر کاظمی نیز بهطور رسمی برگزار خواهد شد. این جایزه سال گذشته مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دریافت کرد و با امضای رئیسجمهور وقت توشیح شد.
وی افزود: مراسم اختتامیه جشنواره بینالمللی رویان روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود.
