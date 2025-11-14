به گزارش خبرنگار مهر، آموزش عالی ایران در هفته جاری شاهد مجموعه‌ای از رخدادها و تحولات بود که دامنه اثر آن‌ها فراتر از دانشگاه‌ها احساس شد.

کاهش چشمگیر جمعیت دانشجویی، رفع فیلتر یوتیوب در برخی دانشگاه‌ها، بحران آب در خوابگاه‌ها و حواشی مراسم دفاع دکتری بهنوش طباطبایی، بخشی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که توجه جامعه را به خود جلب کرد.

در این گزارش مهم‌ترین اخبار آموزش عالی در هفته سوم آبان ماه (۱۷ تا ۲۳ آبان‌ماه) را مرور می‌کنیم.

افت ۳۰ درصدی جمعیت دانشجویی در کشور

معاون آموزشی وزارت علوم با اعلام اینکه جمعیت دانشجویی کشور از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر کاهش یافته است، گفت: ۳۰ درصد افت جمعیت دانشجویی داریم. به نظر می‌رسد بخش عمده، ناشی از تغییر الگوها و مدل‌هایی است که کل دانشجوها، دانشگاه‌ها و خانواده‌های ما دارند.

دانشگاه‌ها مأمور حل مسائل اولویت‌دار کشور شدند

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از احصای ۱۵ مسئله اولویت‌دار کشور از جمله آب، انرژی و بیابان‌زدایی خبر داد و گفت: این مسائل برای بررسی علمی به دانشگاه‌ها سپرده می‌شوند.

انتقاد جدی به ناشران بین‌المللی: تکرار ماجرای گالیله؟

شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و سردبیر مجله شورای پزشکی ایران (JIMC)، با انتشار یادداشتی در صفحه مجازی خود از رفتار ناشران بزرگ بین‌المللی، به‌ویژه «اشپرینگر نیچر» (Springer Nature)، با محققان ایرانی انتقاد کرد.

کاهش دوره کارشناسی به ۳ سال و یک سال کارآموزی در صنعت

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست هم‌اندیشی با فعالان صنعت فولاد گفت: پیشنهاد من این است که دوره کارشناسی از چهار سال به سه سال کاهش یابد و یک سال نیز به کارآموزی در صنعت اختصاص پیدا کند تا دانشجو مهارت واقعی بیاموزد.

تجربه ناموفق چین از افزایش ظرفیت پزشکی

سید امیرپاشا طبائیان؛ معاون آموزشی نظام پزشکی تهران با بیان این‌که الگوی افزایش ظرفیت پزشکی برای جبران کمبود پزشک در مناطق دورافتاده سال‌ها قبل در چین اجرا شده است؛ ادامه داد: چین به خاطر پهناوری در برخی مناطق با کمبود پزشک مواجه بوده است؛ برای جبران این موضوع ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی را افزایش داده است و الان بعد از سال‌ها می‌بینیم که کیفیت آموزش در چین افت پیدا کرده و همچنان کمبود پزشک وجود دارد. بنابراین، راه‌حل کمبود پزشک در مناطق محروم، افزایش ظرفیت یا ایجاد دانشگاه غیرانتفاعی نیست.

رفع فیلتر یوتیوب در دانشگاه‌ها؛ گام اول رفع فیلتر سراسری

هفته گذشته بود که دانشجویان برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران از رفع فیلتر یوتیوب در دانشگاه و خوابگاه خبر دادند. برخی این اقدام را آغاز سیاست اینترنت طبقاتی دانستند. در همین راستا معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور در گفتگو با مهر رفع فیلتر یوتیوب در دانشگاه‌ها را مرحله اول رفع فیلتر این پلتفرم دانست و گفت: موضع کلی دولت این است که دسترسی به آن در اختیار همگان باشد.

روند ایجاد رشته‌های جدید دانشگاهی تغییر کرد

دستیار معاون آموزشی وزارت علوم گفت: از این پس، هرگونه درخواست برای ایجاد رشته‌ای جدید، باید منطبق با سند آمایش سرزمینی و پس از تأیید کارگروه استانی، به وزارت علوم ارسال شود.

حداکثر سقف معادل سازی دروس برای دانشجویان اخراجی و انصرافی اعلام شد

معاون آموزشی وزارت علوم جدیدترین مصوبه شورای آموزش عالی برنامه ریزی را با موضوع معادل سازی دروس برای اجرا از سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به معاونان آموزشی دانشگاه‌ها ابلاغ کرد.

به منظور انتظام بخشی به امور آموزشی دانشگاه‌ها بر این اساس برای جلوگیری از مدرک گرایی و بی محتوا شدن انصراف و اخراج در نظام آموزش عالی برای دانشجویان انصرافی یا اخراجی، حداکثر تا سقف ۵۰ درصد واحدهای درسی دوره تحصیلی فعلی و برای دانشجویان تغییر رشته انتقالی یا تغییر رشته توأم با انتقال، بدون محدودیت سقف پذیرش واحد معادل سازی انجام می‌شود.

مصوبات جدید درباره دانشجویان و دستیاران در معرض خطر خودکشی

در نشست کمیته پیشگیری از آسیب به خود معاونت آموزشی وزارت بهداشت تاکید شد:

گزارش آماری وضعیت سلامت روان دانشجویان و دستیاران، چالش‌های موجود در مراکز مشاوره، کمبود نیروی متخصص، و لزوم بازنگری در فرآیندهای پیگیری و حمایت مطرح شد. اعضا تاکید کردند که هیچ موردی از آسیب به خود نباید بدون پیگیری دقیق و مستند باقی بماند و دانشگاه‌ها موظفند ضمن حفظ محرمانگی، اطلاعات مربوط را به‌صورت منظم به کمیته وزارت بهداشت ارسال کنند.

قطعی آب خوابگاه‌ها و کاهش فشار تهران

هفته گذشته به دنبال افت فشار آب در تهران، برخی خوابگاه‌هایی دانشجویی از جمله دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و الزهرا با قطعی آب مواجه شدند.

در همین راستا سازمان آب و فاضلاب تهران فشار آب دانشگاه‌های پر مصرف کم شده است.

روز گذشته بابک محمدی، رئیس اداره پشتیبانی دانشگاه شریف، اعلام کرد با پیگیری دانشگاه از آبفا، مقرر شده آب خوابگاه‌ها مشروط به تلاش برای کاهش مصرف، دیگر قطع نشود و مأمورین آبفا با سرویس و تنظیم مجدد کنتور، فشار آب را به میزان خوبی افزایش داده‌اند.

نمایندگان انجمن‌های علمی در کمیسیون‌های تخصصی دولت حاضر می‌شوند

دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی از حضور نمایندگان انجمن‌های علمی در کمیسیون‌های ۹ گانه دولت خبر داد و گفت: قرار است از نظرات کارشناسی انجمن‌های علمی در حوزه‌های تخصصی کمیسیون‌های دولت استفاده شود.

توضیح دانشگاه آزاد درباره مراسم دفاع و فارغ‌التحصیلی «بهنوش طباطبایی»

در روزهای اخیر فیلمی از بهنوش طباطبایی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد او با همراهی چندین بادیگارد در جلسه‌ای حضور یافته است. برخی کاربران این جلسه را «جلسه دفاع دکتری» او عنوان کرده بودند و این مراسم را «نمایشی غیرضروری» در محیط علمی دانستند.

در واکنش به این خبرها، سید امیر محجوب، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام کرد: فیلم منتشرشده از همراهی بهنوش طباطبایی با بادیگارد مربوط به جشن فارغ‌التحصیلی است؛ جلسه دفاع پایان‌نامه خانم طباطبایی کاملآ رسمی، علمی و محترمانه برگزار شده و هیچ‌گونه تشریفات خاصی در آن وجود نداشته است.

راه‌اندازی سامانه ملی ترویج علم

در مراسم بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه از سامانه ملی ترویج علم ایران به عنوان بستری دیجیتال برای گردآوری، تولید و انتشار محتوای علمی به زبان عمومی رونمایی شد.



رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) راه‌اندازی این سامانه را گام نخست برنامه بلندمدت نهادینه‌سازی ترویج علم دانست گفت: در حال بررسی طرحی هستیم که دانشگاه‌ها خلاصه‌ای عامه‌فهم از یافته‌های پژوهشگران خود را تهیه کرده و در سامانه ملی ترویج علم منتشر کنند.