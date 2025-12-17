اولین مرکز هوش مصنوعی و علم داده در دانشگاه شهید بهشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح رسمی مرکز هوش مصنوعی و علم داده شهید فقهی صبح چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد؛ مرکزی که با تمرکز بر پژوهشهای میانرشتهای و توسعه فناوریهای کاربردی، نقش پیشگامانهای در تقویت زیستبوم ملی هوش مصنوعی و ارتقای مرجعیت علمی کشور ایفا خواهد کرد.
سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، در این مراسم با تأکید بر شتاب بالای تحولات هوش مصنوعی اظهار داشت: ورود به دنیای جدید هوش مصنوعی بهصورت جزیرهای ممکن نیست و همه تخصصها، بهویژه علوم انسانی، باید همزمان با این فناوری حرکت کنند تا از فرصتهای آن برای جامعه استفاده شود. وی هشدار داد که در صورت بیتوجهی به ابعاد فرهنگی، تربیتی و انسانی، این فناوری میتواند پیامدهای منفی اجتماعی به همراه داشته باشد و دانشگاهها را بهترین بستر برای همافزایی میان علوم فنی، انسانی و شناختی دانست.
آقامیری با اشاره به افتتاح این مرکز افزود: این مرکز میتواند با تجمیع دیسیپلینهای مختلف دانشگاهی، خدمات تخصصی متنوعی به جامعه ارائه دهد و نقش دانشگاه را بهعنوان یک نهاد اثرگذار در کشور تقویت کند. وی همچنین از امضای تفاهمنامه با ستاد توسعه علوم شناختی خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این توافق، مرکز دادههای بزرگ (Big Data Center) در دانشگاه شهید بهشتی راهاندازی خواهد شد تا این دانشگاه به مرجع داده و تحلیلهای مرتبط در کشور تبدیل شود.
سید محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر شتاب بالای تحولات هوش مصنوعی گفت: ورود به دنیای جدید هوش مصنوعی بهصورت جزیرهای ممکن نیست و همه تخصصها، بهویژه علوم انسانی، باید همزمان با این فناوری حرکت کنند تا از فرصتهای آن برای جامعه استفاده شود.
به گفته آقامیری، هرچند هوش مصنوعی فرصتهای بزرگی برای بشر ایجاد کرده، اما در صورت بیتوجهی به ابعاد فرهنگی، تربیتی و انسانی، میتواند پیامدهای منفی اجتماعی نیز به همراه داشته باشد. از این رو، دانشگاهها بهترین بستر برای همافزایی میان علوم فنی، انسانی و شناختی در این حوزه هستند.
وی با اشاره به افتتاح مرکز هوش مصنوعی و علم داده شهیدفقهی افزود: این مرکز میتواند با تجمیع دیسیپلینهای مختلف دانشگاهی، خدمات تخصصی متنوعی به جامعه ارائه دهد و نقش دانشگاه را بهعنوان یک نهاد اثرگذار در کشور تقویت کند.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی همچنین از امضای تفاهمنامه با ستاد توسعه علوم شناختی خبر داد و گفت: بر اساس این توافق، قرار است مرکز دادههای بزرگ (Big Data Center) در این دانشگاه راهاندازی شود تا دانشگاه شهید بهشتی به مرجع داده و تحلیلهای مرتبط در کشور تبدیل شود.
آقامیری با قدردانی از تلاشهای خانه هوش ایران و دانشکدههای مرتبط، بر ضرورت مشارکت فعال همه دانشکدهها، بهویژه دانشکدههای علوم انسانی، در فرآیند توسعه هوش مصنوعی تأکید کرد و افزود: تنها با حضور همه حوزههای علمی میتوان از این فناوری برای حل مسائل کشور بهره گرفت.
وی با تشکر از دستاندرکاران راهاندازی این مرکز و خانواده شهید سیدامیرحسین فقهی، ابراز امیدواری کرد که این مرکز و مجموعههای مشابه، بهزودی به شکوفایی علمی و نقشآفرینی ملی دست یابند.
آقامیری در پایان با توجه به نامگذاری این مرکز به نام شهیدفقهی درباره شخصیت علمی این شهید گفت: اگر ۵۰ نفر در زمینه علوم هستهای در کشور کار کنند قطعاً نفر اول در این زمینه شهید فقهی خواهد بود.
نظر شما