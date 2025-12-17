پس از ۱۰ سال سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی با هدف تبادل دانش و دستاوردهای نوین در حوزه مهندسی مواد در تاریخ ۲۵ و ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی متالورژی و مواد برگزار شد.
وحید ضرغامی دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان مواد و ساخت پیشرفته در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ۲۰۲۶ در دانشگاه تهران، بیان کرد: پس از ده سال تحقیق و تلاش بیوقفه، سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته تصویب نهایی شد و منتظر تایید نهایی رئیسجمهور است.
او ادامه داد: این اقدام حیاتی، کلید طلایی برای جهش بزرگ در فناوری، صنایع و پژوهشهای کشور محسوب میشود. فعالان و متخصصان این حوزه، خواستار ابلاغ سریع این سند و بهرهبرداری از فرصت هستند.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان مواد و ساخت پیشرفته همچنین خاطرنشان کرد: فناوری هوش مصنوعی، همچون مواد و ساخت پیشرفته، جایگاهی بیبدیل در آینده علم و صنعت دارد و همه اساتید، دانشجویان و فعالان صنعت میتوانند در تبیین و توسعه این حوزه مهم نقشآفرینی کنند.
