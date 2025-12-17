به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش، فناوری و نوآوری، امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور در دانشگاه جامع امام حسین علیهالسلام، از دستاوردهای تحولی این دانشگاه در حوزههای علوم انسانی و علوم فنی و مهندسی بازدید بهعمل آورد.
وی در بدو ورود به دانشگاه و پس از استقبال رئیس دانشگاه، با حضور در مزار شهدای گمنام، به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد و سپس از نمایشگاه دستاوردهای تحولی حوزه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه در ابعاد تحولی هفتگانه دانشگاه تراز اسلامی بازدید نمود.
سرلشکر موسوی در جریان این بازدید، ضمن آشنایی با آخرین محصولات و دستاوردهای دانشکدهها و پژوهشکدههای دانشگاه در حوزه علوم انسانی، نکاتی را در راستای ارتقای قدرت نرم انقلاب اسلامی ارائه کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با حضور در آزمایشگاههای حوزه فنی و مهندسی دانشگاه، ضمن آشنایی با فرایندهای تربیت سرمایه انسانی متخصص و تولید دانش و فناوریهای بومی در دانشگاه جامع امام حسین علیهالسلام، بر ضرورت اکتساب فناوریهای نوظهور و اقتدارآفرین تأکید نمود.
در پایان این بازدید، امیر سرلشکر موسوی با حضور در شورای دانشگاه، گزارش رئیس دانشگاه، محمدرضا حسنیآهنگر، را درباره فعالیتهای دانشبنیان دانشگاه و شبکه توانمند شرکتهای دانشبنیان برتر کشور مستقر در پردیس علم، فناوری و نوآوری دانشگاه استماع کرد.
وی سپس در سخنانی، ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوری، از اقدامات جهاد علمی مسئولان، اساتید و دانشجویان دانشگاه جامع امام حسین (ع) قدردانی و تشکر کرد.
امیر سرلشکر موسوی گفت: وجهه مطلوب دانشگاه جامع امام حسین بهعنوان یک دانشگاه مسئلهمحور و حلکننده مسائل جامعه، و همچنین اظهارات دقیق، منصفانه و صادقانهای که بزرگان کشور درباره این دانشگاه بیان کردهاند، نشاندهنده جایگاه والای آن در کشور است و بنده همه این تعاریف را قبول دارم.
وی افزود: این دانشگاه منظومه فکری امامین انقلاب را بهخوبی درک کرده و برای تحقق رهنمودها و فرامین مقام معظم رهبری، الگوهای مناسبی ارائه داده است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: یکی از امتیازات این دانشگاه، دنبال کردن آرمانگرایی همراه با عملگرایی است و در تمامی فعالیتهای علمی و مرزشکنیهای دانشی، صداقت در پیگیری آرمانهای انقلاب اسلامی کاملاً مشهود است.
وی همچنین حضور اساتید و متخصصان جوان در این دانشگاه را از مزیتهای مهم آن برشمرد و گفت: این موضوع موجب پیشرفت سریع دانشگاه در حوزههای مختلف علم، فناوری و نوآوری شده است.
امیر سرلشکر موسوی تأکید کرد: دانشگاه جامع امام حسین علیهالسلام بهدنبال ارائه الگوهای دانشگاه تراز اسلامی است و این رویکرد حتی از کسب رتبههای برتر کشوری نیز مهمتر است. اساتید این دانشگاه باید الگوی استاد تراز انقلاب اسلامی را ارائه دهند.
وی در پایان تصریح کرد: طراحی و اجرای کلیه فعالیتهای علمی و فناوری دانشگاه بر اساس نیازهای کشور، موجب اثربخشی بالای این فعالیتها شده است. با این حال، در حوزه علوم انسانی پژوهشهای بسیار خوبی درباره مشکلات و چالشهای مبتلابه کشور انجام شده که به احتمال زیاد مسئولان ذیربط از آنها بیخبرند یا از نتایج آن استفاده نمیکنند؛ بنابراین لازم است دانشگاه نسبت به اطلاعرسانی این دستاوردها اقدام کند.
