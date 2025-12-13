به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) در گفتگویی، به نحوه آشنایی خود با سپهبد شهید «غلامعلی رشید» پرداخت و اظهار کرد: توفیق آشنایی بنده با سپهبد پاسدار شهید غلامعلی رشید به اوایل سال ۱۳۶۰ برمی‌گردد، پس از آنکه از جبهه‌ها سرپل ذهاب و بازی دراز برمی‌گشتیم، خدمت شهید بزرگوار یوسف کلاهدوز رسیدیم و گفتیم به همراه تعدادی از دوستان مایل هستیم به جبهه جنوب برویم، در آن زمان مأموریتی از سوی شهید کلاهدوز مرا همراه جمعی از برادران به خوزستان کشاند. مقصد، قرارگاه منطقه‌ای جنوب -پایگاه «منتظران شهادت» یا همان پادگان گلف- بود؛ جایی که قرار بود نخستین‌بار با مردی دیدار کنم که نامش بعدها در شمار بزرگ‌ترین فرماندهان تاریخ معاصر ایران ثبت شد.

وی گفت: البته سردار رشید سابقه مبارزاتی طولانی داشت و از مبارزین قبل از انقلاب بود؛ از روزگاری که هنوز انقلاب رخ نداده بود و جوانان مؤمن این سرزمین در دل تاریکی استبداد، چراغ‌های مقاومت را روشن می‌کردند، یکی از این جوانان که سیمای روشن مبارزی راستین را داشت، برادر رشید بود.

سرلشکر عبداللهی با تاکید بر اینکه روح انقلابی شهید رشید در برابر هر نشانه‌ای از سلطه و تحقیر می‌ایستاد، تصریح کرد: فعالیت‌های سیاسی شهید رشید علیه رژیم پهلوی او را چند مرتبه روانۀ زندان کرد؛ یک‌بار در دزفول به‌دست ساواک دستگیر و به اهواز منتقل شده و بار دیگر در اصفهان گرفتار و سپس به کمیتۀ مشترک ضدخرابکاری تهران منتقل شده بود.

وی ادامه داد: به هر حال با ورود ما به پادگان گلف، آنچه دیدم فراتر از انتظار بود، با وجودی که بیش از سی سال سن نداشت، اما هیبت، وقار و صلابتش فراتر از یک فرمانده حاذق بود. باصلابت در وضعیتی که ژ -۳ به دوش داشت، در فضای باز پادگان جلسه‌ای گذاشت؛ چنان آرام، دقیق و آینده‌نگر که گویی در برابر استراتژیست کهنه‌کار نشسته‌ام، نه جوانی سی‌ساله.

سرلشکر عبداللهی گفت: نبوغ نظامی شهید رشید، خیلی زود برای همه آشکار شد. او در همان سال‌های نخست، از سطح یک فرمانده میدانی فراتر رفت و به ذهن طراحی بسیاری از عملیات‌ها سرنوشت‌ساز دفاع مقدس، از جمله طریق‌القدس، فتح‌المبین، بیت‌المقدس، والفجر ۸، کربلای ۵ و … تبدیل شد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء تصریح کرد: در جلسه مشترک فرماندهان سپاه و ارتش که برای طرح‌ریزی عملیات بیت‌المقدس در سال ۱۳۶۱ برگزار شد، همه حاضرین نظرات و طرح‌هایشان را بیان کردند، سرهنگ سید علی اکبر موسوی قویدل معاون وقت عملیات ارتش از آقا رشید درخواست کرد که نظرش را بیان کند، بعد از بیان نظرات آقا رشید، باتوجه به اشرافیت کامل این بزرگوار به طرح عملیاتی، سخنان او بر دیگر طرح‌ها غلبه یافت، آقا رشید امینی برای مشورت فرمانده وقت کل سپاه و دیگر فرماندهان در اتاق جنگ بود و مشروعیت و مقبولیت خاصی داشت.

سرلشکر عبداللهی در رابطه با ویژگی‌های شخصیتی شهید رشید نیز گفت: شهید رشید نه‌تنها جغرافیای جنگ را می‌شناخت، که روح حاکم بر میدان را می‌فهمید و این فهم، او را به یکی از ستون‌های اتاق فکر جنگ بدل کرد؛ رشید فقط فرمانده نبود، بلکه اهل مطالعه و اهل معنا بود.

وی بیان داشت: شهید رشید همیشه می‌گفت، فرماندهی که کتاب نخواند، آرام آرام میدان را گم می‌کند، حتی اگر نقشه و قطب‌نما در دست داشته باشد. نهج‌البلاغه در جیبش، همچون بخشی از تجهیزات نظامی بود. گاهی میان گرمای داغ جلسات عملیاتی، برگه‌ای از آن را بیرون می‌آورد و برای همراهان از «حکمت در مدیریت» یا «عبادت در دل مسئولیت» می‌خواند.

سرلشکر عبداللهی گفت: بعد از دفاع مقدس این شهید سرافراز خدمات بسیار شایسته و ارزنده‌ای داشت که در این گفتگوی کوتاه قابل بیان نیست، از جمله می‌توان به تربیت دانشجویان و فرماندهانی که در حال حاضر در مسئولیت‌های مهم و حساس در بدنه نیروهای مسلح و دولت قرار دارند.

ولایت‌مداری، اخلاق‌مداری و ساده زیستی از ویژگی‌های برجسته شهید رشید بود

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء خاطرنشان کرد: ولایت‌مداری، اخلاق‌مداری، ساده زیستی، تواضع، شفافیت و صراحت، تدین، مهربانی، اهل معنا، و… از ویژگی‌های برجسته و ممتاز سپهبد شهید رشید بود، شهید رشید باور داشت، طرحی که از دلِ خضوع بیرون نیاید، بر خاکریز پیروز نمی‌شود. او در اوج قدرت، متواضع‌ترین مرد میدان بود؛ در کنار ضعیف‌ترین افراد می‌نشست و گره از کارشان می‌گشود؛ کمک‌های پنهانی به نیازمندان، دستگیری از جوانان سرگشته و سلوک آرامش‌بخش، چهره‌ای دیگر از او می‌ساخت. او فرماندهی با قلبی به لطافت باران بود.

وی گفت: اهل مطالعه بود، در حوزه تاریخ و جغرافیای ایران و جهان به صورت تخصصی و عمیق مطالعاتی داشت و در حین مطالعه یادداشت برداری می‌کرد، بیش از ۱۲۰ دفترچه یادداشت علمی داشت. بنده از ایشان درخواست کردم که یادداشت‌هایش را منتشر کند، اما ایشان فرمودند که بعد از شهادتش این اسناد منتشر شود. متاسفانه بخش زیادی از این دفاتر در حمله رژیم صهیونی به منزل این شهید بزرگوار ازمیان رفت. بسیار کم سخنرانی و مصاحبه می‌کرد، اما سخنرانی‌های این شهید عزیز با مطالعه عمیق و زمان طولانی در حد سه ساعت انجام می‌شد، سخرانی‌هایی که مخاطب را مجذوب خود می‌کرد.

مجاهدت شهید رشید در تاریخ انقلاب می‌درخشد

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء بیان داشت: امروز، ۴۴ سال از نخستین دیدارم با او می‌گذرد؛ بیش از نیم قرن مجاهدت او، همچون رشته‌ای زرین در تاریخ انقلاب می‌درخشد. از سلول‌های تاریک ساواک تا اتاق فکرهای جنگ؛ از خاکریزهای جنوب تا عالی‌ترین رده‌های فرماندهی؛ از جستجوی حقیقت در کتاب‌های کهن تا طراحی عملیات‌هایی که سرنوشت یک ملت را تغییر داد؛ همه و همه شاکلۀ شخصیت یگانه‌ای را ساخت که نامش در تاریخ انقلاب، ماندگارترین است.

سرلشکر عبداللهی در پایان خاطرنشان کرد: شهادت سپهبد رشید، مُهری بر وفاداری‌اش به امام عزیزمان (ره) و مقام معظم رهبری و آرمان‌های درخشانش بود. یادش گرامی، راهش پررهرو و نامش برای همیشه بر بلندای این سرزمین، پایدار باد.