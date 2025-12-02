به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی صبح امروز با حضور در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بخشهای مختلف این قرارگاه بازدید و از نزدیک درجریان روند اجرای پروژههای این قرارگاه قرار گرفت.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح در این بازدید با قدردانی از زحمات و اقدامات صورت گرفته درقرارگاه خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: هرجا کار زمین ماندهای درکشور بوده است نیروهای این قرارگاه آستین همت را بالا زدهاند و آن کار را به سرانجام رساندهاند.
وی با بیان اینکه قرارگاه خاتم الانبیا (ص) از دل انقلاب و دفاع مقدس رشد کرده است، گفت: این قرارگاه با روحیه جهادی و انقلابی و با استفاده از جوانان متخصص و به کارگیری علم و فناوری کارهای بزرگی را در سطح کشور انجام داده است که مایه افتخار ملت ایران است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح افزود: میبایست اقدامات صورت گرفته توسط قرارگاه خاتم الانبیا (ص) به نحو شایسته رسانهای شده و به اطلاع ملت بزرگ ایران برسد تا مردم عزیز از اقدامت بزرگ صورت گرفته مطلع شده و بدانند تبلیغات دشمن دروغی بیش نیست.
وی افزود: قرارگاه خاتم چهره مقتدری از توانایی نیروهای انقلابی و مجموعه نظام درمدیریت و سازندگی به نمایش میگذارد و تبلیغات منفی دشمن در این زمینه را خنثی میکند.
سرلشکر موسوی ادامه داد: اقدامات قرارگاه خاتم الانبیا (ص) صرفاً جنبه اقتصادی ندارد و در حوزهای فرهنگی و سیاسی هم اثرات تعیین کنندهای از خود به جا میگذارد.
وی اقدامات قرارگاه خاتم الانبیا (ص) را یکی از بهترین کارها برای تقویت بنیه دفاعی کشور دانست و عنوان کرد: از آن جایی که قعالیتهای ما در راستای دفاع همه جانبه است و در این راستا فعالیتهایی که قرارگاه خاتم الانبیا (ص) در حوزههای مختلف نفت، گاز، سد سازی، آبرسانی و سایر حوزههای انجام میشود یکی از بزرگترین اقدامات برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح بر انتقال تجربیات قرارگاه خاتم به سایر بخشهای کشور ونیروی های مسلح تاکید و ادامه داد: این قرارگاه باید دانش و فناوری خود را به بخشهای دولتی و خصوصی انتقال دهد تا موجب رشد و شکوفایی آنها شود. علاوه بر این قرارگاه خاتم میبایست توانایی خود را به بخشهای نوپا در نیروهای مسلحکه وارد حوزه سازندگی شدهاند نیز منتقل کند.
وی در پایان عنوان کرد: خطاب به ملت شریف ایران عرض میکنم فرزندان شما در قرارگاه خاتم الانبیا (ص) برای حل مشکلات شما و آبادانی کشور ساله روز درحال تلاش و فعالیت هستند.
نظر شما