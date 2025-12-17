به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمانه شهردار منطقه ۹ تهران عصر امروز برگزار شد.
محسن دودانگه، شهردار منطقه ۹ تهران، با تشریح آخرین اقدامات مدیریت شهری در حوزه املاک صنعتی آسیبدیده، پروژههای عمرانی و ساماندهی محدوده فرودگاه مهرآباد، از حمایت جدی شهرداری برای جلوگیری از توقف چرخه تولید در منطقه خبر داد.
به گفته دودانگه، در خصوص املاک صنعتی آسیبدیده، تمرکز شهرداری بر استفاده از بستههای تشویقی نوسازی و آماربرداری این املاک بوده و موضوع خسارت تجهیزات و انبارها در حیطه وظایف وزارت صمت است که دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد. با این حال، شهرداری منطقه ۹ پیگیر مصوبات شورای امنیتی نیز بوده است. وی توضیح داد: در مجموع ۹ پلاک صنعتی دچار آسیب جدی بودند که برای ۵ پلاک با تعویض سقف، ساماندهی، دیوارکشی و اصلاح انبارها مجوز صادر شد و فعالیت آنها از سر گرفته شده است. ۴ پلاک دیگر نیز در مرحله طراحی و تهیه نقشه قرار دارند و برخی از آنها توسعههایی خواهند داشت.
شهردار منطقه ۹ افزود: در بحث تشکیل پرونده این واحدها، با وجود کسری مدارک، پروندهها بهصورت دستی تشکیل شد، نقشههای فاز یک و دو تحویل گرفته شد و نظرات ناظران نیز اخذ شده است. ما منتظر تکمیل مدارک نماندیم تا کار شهروندان متوقف نشود و چرخه تولید در منطقه معطل نماند.
دودانگه با اشاره به یکی از شرکتهای فعال در منطقه گفت: یکی از این شرکتها با وجود شرایط سخت، حقوق و بیمه ۷۰ کارمند خود را پرداخت میکند و این موضوع جای تقدیر دارد. این مجموعه بهصورت موقت به پرند منتقل شده و شهرداری با سرعت در حال انجام مساعدتهای لازم است. در این مسیر، موضوع در شورای معماری بررسی و مصوب شده و یک استعلام نیز از مرکز در حال پیگیری است تا بتوان از بستههای حمایتی برای کمک به این شهروند استفاده کرد.
وی درباره وضعیت ساختوساز در محدوده مهرآباد نیز اظهار کرد: در حال حاضر خوشبختانه هیچ ساختمانی فعال نیست و ساختوساز متوقف شده است. روز شنبه ساعت ۱۴ جلسهای با معاونت امنیتی استانداری خواهیم داشت و همچنین نشستی با کمیسیون ماده ۷۷ و شهر فرودگاهی مهرآباد برگزار میشود. تمامی ساختوسازهای انجامشده در مجموعه فرودگاه برداشت شده، تمامی ایرلاینها مشخص و میزان عوارض شهرداری تهران نیز تعیین شده است و اکنون در مرحله پیگیری وصول عوارض مدیریت شهری هستیم.
شهردار منطقه ۹ ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی، مهرآباد بهعنوان شهر فرودگاهی شناخته میشود و تنها ساختمانی که در این دوره مدیریت شهری متوقف شده، ساختمان واقع در محور شهید لشکری است که در مرحله سفتکاری قرار داشت. این توقف بر اساس دستور دادستان محترم انجام شد تا ساماندهی لازم صورت گیرد.
وی همچنین به ساماندهی پایگاه یکم شکاری اشاره کرد و گفت: به دلیل تداخل محدوده فرودگاه مهرآباد و پایگاه یکم شکاری، موضوع برداشتها با ابهاماتی همراه بود که خوشبختانه این مغایرتها برطرف شده، نقشهبرداری انجام شده و عوارض شهر فرودگاهی مهرآباد از مجموعه مربوطه اخذ خواهد شد.
دودانگه در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه بزرگراه یادگار حضرت امام (ره) اشاره کرد و افزود: این پروژه در پنج فاز تعریف شده که سه فاز آن افتتاح شده است. فاز چهارم نیز انشاءالله اوایل دیماه به بهرهبرداری میرسد. بخشی از تأخیر پروژه به دلیل وجود کابلهای فشار قوی روغنی در مجاورت کانال بلبلی (کانال پساب شمال به جنوب تهران تا پل امامزاده معصوم) و همچنین فرسودگی تأسیسات گازی بود که اصلاح و جابهجایی آنها انجام شده و اکنون در مرحله تست گرم قرار دارند.
وی تصریح کرد: با افتتاح این بخش، مسیر یادگار حضرت امام از ابتدای بارگذاری باز خواهد شد و تداخلات حرکتی جنوب به شمال برطرف میشود تا شهروندان بتوانند از مسیر پشت بوستان (جنگل سابق) وارد محله دستگردی و بزرگراه یادگار حضرت امام شوند.
شهردار منطقه ۹ همچنین از پیشرفت پروژه تونل شهید متوسلیان خبر داد و گفت: این پروژه تا مقابل پایگاه یکم شکاری در حال اجراست و انشاءالله تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد. آقای دکتر شعبانی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، از پروژه بازدید داشتهاند و کارفرما بهصورت دو شیفت حتی در ایام تعطیل از جمله روز شهادت حضرت زهرا (س) فعال بوده است.
دودانگه خاطرنشان کرد: تنها معارض باقیمانده پروژه مربوط به یک بخش تملک در منطقه ۱۰ است که شامل کانالسازیها و تعمیرکارهای جنوب شرقی میشود. همکاران منطقه ۱۰ در حال انجام تملک هستند و امیدواریم پروژه در پایان بهمنماه بهطور کامل افتتاح شود.
دودانگه به موضوع اشتغال و استفاده از نیروی کار پرداخت و گفت: در محورهای بزرگراهی منطقه، پیمانکاران بزرگراهی بهطور کامل از کارگران ایرانی استفاده میکنند که این موضوع به دلیل حساسیتهای ایمنی و الزامات قانونی است. در محدودههای داخلی محلات نیز بخش عمده نیروها ایرانی هستند. در حوزه فضای سبز نیز بهطور کامل از نیروهای ایرانی استفاده میشود.
وی افزود: در بخش خدمات شهری، همچنان تعدادی از کارگران اتباع مجاز حضور دارند، اما پیمانکاران موظف شدهاند تمام تأییدیههای لازم را دریافت کرده و تنها از اتباع دارای کارت سرشماری و مجوز قانونی استفاده کنند. با این حال، شهرداری منطقه ۹ اعلام آمادگی کرده است که در صورت رعایت ضوابط قانون کار، پرداخت حقوق حدود ۲۰ میلیون تومان و پوشش بیمهای، کارگران ایرانی را جایگزین کند.
شهردار منطقه ۹ در پایان با اشاره به سامانه مجوزها گفت: سامانه مجوزها، سامانه بسیار خوبی است و یکی از دغدغههای مدیریت شهری در دهههای اخیر، الکترونیکی شدن فرآیندها بوده که از دهه ۸۰ با راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر آغاز شده است. فعالسازی و استفاده از سامانه مجوزها میتواند به شفافیت و تسهیل امور کمک کند.
وی تأکید کرد: تنها نکته مهم در این سامانه، بررسی اصالت اسناد بارگذاریشده و جلوگیری از جعل یا تداخل اسناد است که از دغدغههای اصلی ما محسوب میشود. در غیر این صورت، اصل راهاندازی و استفاده از سامانه مجوزها اقدامی مثبت و ضروری در مدیریت شهری به شمار میرود.
شهردار منطقه ۹ تهران با اشاره به وضعیت صدور پروانههای ساختمانی در این منطقه گفت: در منطقه ۹ برای همه متقاضیان، در چارچوب ضوابط قانونی، پروانه ساختوساز صادر میشود و تنها الزام موجود، رعایت حریم هوایی فرودگاه مهرآباد است. این حریم بر اساس «کد ارتفاعی» مشخص میشود که با توجه به استعلامهایی که معاونت شهرسازی از فرودگاه دریافت میکند، کنترل و اعمال میشود.
وی افزود: نزدیکترین محل به مجموعه فرودگاهی، مقابل مجموعه «شهربانو» قرار دارد که برای آن چهار طبقه پروانه صادر شده و هماکنون در مرحله سفتکاری است. ما در قالب خط سیر پروازی و تأسیسات فرودگاهی، ممنوعیتی برای صدور پروانه نداریم، اما صدور مجوزها حتماً با رعایت ضوابط و محدودیتهای ارتفاعی انجام میشود.
شهردار منطقه ۹ با رد برخی ادعاها مبنی بر عدم صدور پروانه در مسیر خط پروازی گفت: شهروندی که در محدوده خط پروازی قرار دارد، در صورت تأمین ضوابط ارتفاعی میتواند پروانه دریافت کند. به عنوان مثال، در محله امامزاده عبدالله، برای ساختمانهای پنجطبقه نیز پروانه صادر میشود، مشروط بر اینکه الزامات ارتفاعی رعایت شده باشد. همچنین از محله هاشمی به بالا، بر اساس طرح تفصیلی، امکان صدور پروانه برای ساختمانهای شش طبقه وجود دارد و در محور آزادی نیز تا ۹ طبقه، مطابق ضوابط طرح تفصیلی، قابلیت صدور پروانه هست و هیچگونه ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد.
دودانگه در ادامه با اشاره به اقدامات اجتماعی منطقه ۹ گفت: مجموعههایی که در حوزه سلامت، زنان سرپرست خانوار و کارآفرینان فعالیت میکنند، از خدمات منطقه بهرهمند خواهند شد. جدیدترین پروژه نیز روز شنبه افتتاح شد که مربوط به اجرای فعالیتهای چرمدوزی در محله امامزاده عبدالله (کوثر) است؛ فعالیتی که به دلیل جنبههای زینتی و فروش بالا، ظرفیت مناسبی برای اشتغالزایی دارد و در دستور کار مدیریت منطقه قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سرانه آموزشی در منطقه ۹ پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۲۲ هزار و ۶۰۰ دانشآموز در منطقه ۹ داریم که تأمین سرانه آموزشی متناسب با این جمعیت، یک ضرورت جدی است. متأسفانه در حوزه نوسازی مدارس، منطقه ۹ با کمبودهای جدی مواجه است و سازمان نوسازی مدارس باید توجه ویژهتری به این منطقه داشته باشد.
شهردار منطقه ۹ افزود: دو مدرسهای که امروز نیز درباره آنها صحبت شد، مربوط به سالهای ۱۳۳۶ و ۱۳۴۸ هستند؛ مدارسی که عملاً عمر مفید خود را پشت سر گذاشتهاند و نیاز فوری به نوسازی دارند. ما از سازمان نوسازی آموزشوپرورش درخواست میکنیم که حداقل این دو مدرسه را در اولویت نوسازی قرار دهد. این را وظیفه خودم بهعنوان شهردار منطقه میدانم.
دودانگه با اشاره به پرداخت عوارض آموزشوپرورش گفت: شهرداری ۵ درصد از عوارض درآمدی خود را بهعنوان عوارض آموزشوپرورش به حساب خزانه این وزارتخانه واریز میکند، اما با این وجود هنوز در منطقه ۹ مدارس دوشیفته داریم. طبق آماری که صبح امروز گرفتم، تعدادی از مدارس منطقه به دلیل کمبود سرانه آموزشی بهصورت دوشیفته فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: در اراضی که از پادگان تحویل خواهیم گرفت، در چارچوب تأمین هفت سرانه مورد نیاز شهر تهران، قطعاً برای ایجاد فضاهای آموزشی و سایر سرانهها ورود خواهیم کرد. همچنین در حوزه مقاومسازی و نوسازی مدارس، بهویژه سرویسهای بهداشتی، اقداماتی در قالب طرح «من شهردارم» در حال انجام است. برای این منظور، ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده تا به مدارس کمک شود، مشروط بر اینکه خود مدارس پروژهها را انتخاب کرده و به آن رأی بدهند؛ چراکه این ایدهها از سوی دانشآموزان و اولیای مدارس مطرح شده است.
شهردار منطقه ۹ در ادامه به موضوع توسعه فضای سبز اشاره کرد و گفت: در مجاورت فرودگاه مهرآباد، اراضی پایگاه یکم شکاری قرار دارد که طبق بازدیدی که به همراه امیر ولدی، فرمانده این پایگاه، انجام شد، قابلیت توسعه فضای سبز را دارد. این موضوع در دستور کار ما قرار گرفته است. در حال حاضر بخشی از این اراضی دارای فضای سبز است، اما به دلیل کمبود منابع آبی و هزینههای بالای نگهداشت، امکان رسیدگی مناسب وجود ندارد.
وی افزود: با توجه به همین موضوع، نگهداری و توسعه این فضاهای سبز به شهرداری منطقه محول شده و در همین راستا با آقای دکتر گودرز نیز صحبت کردهایم تا یک بازدید مشترک انجام شود و پیمانکار مشخصی برای نگهداری و توسعه فضای سبز در محدوده پایگاه یکم شکاری تا مرز منطقه ۲۱ تعیین شود.
