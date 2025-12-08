اجرای طرح تعریض محور امامزاده عبدالله در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله دیدارهای مردمی محسن دودانگه، شهردار منطقه ۹ تهران با شهروندان در مساجد، این بار نوبت مسجد امام زمان (عج)، محله امامزاده عبدالله، بود تا شهروندان بی واسطه مشکلات محله خود را با مدیران شهری در میان بگذارند.
شهردار منطقه ۹ در این دیدار مردمی گفت: کلانپروژه امتداد شاخه غربی بزرگراه یادگار امام (ره) که سالها راکد مانده بود، با درایت شهردار تهران مجدداً راهاندازی شد و اکنون بهصورت شبانهروزی عملیات عمرانی آن در حال اجراست.
وی عنوان کرد: با تعامل مستمر معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و مساعدت شورای اسلامی شهر تهران، پروژه در موعد مقرر به بهرهبرداری میرسد و دسترسیهای محلی از جمله اتصال خیابان شهید نوروزینیارکی به بزرگراه آیتالله سعیدی نیز فراهم خواهد شد.
دودانگه یکی از مهمترین دغدغههای مجموعه شهری منطقه ۹ را تأمین سرانههای خدماتی از محل اراضی پادگان جی دانست و خاطرنشان کرد: با تعاملات انجام شده با معاونت شهرسازی و معماری، مقرر شد از ظرفیت سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران استفاده شود و با برگزاری نشست هماندیشی با حضور وزارت دفاع، ارتش و سازمان املاک شهرداری، اراضی پادگان جی تحویل گرفته شده و سرانههای خدماتی مورد نیاز محله تأمین شود.
شهردار منطقه ۹ همچنین از برنامه طرح تعریض محور امامزاده عبدالله خبر داد و گفت: پس از سالها و با پیگیریهای به عمل آمده به منظور تسهیل رونق ساختوساز در این محله که دارای بافت فرسوده است، طرح مذکور در دست اقدام قرار دارد و راهکار اصلی آن، نوسازی بافت فرسوده است.
