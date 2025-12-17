به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار، همه واحدهای زیر مجموعه شهرداری تهران موظف به اجرای شیوهنامه اجرایی بهینهسازی مصرف گاز در ساختمانهای تحت تملک شهرداری تهران شدند.
محمد صابر باغخانی پور مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، صرفه جویی در مصرف گاز را یکی از مهمترین اقداماتی دانست که علاوه بر کاهش ناترازیها و هزینههای انرژی، منجر به حفظ منابع و جلوگیری از آسیبهای محیط زیستی میشود.
وی با اشاره به پیش رو بودن فصل سرما گفت: بر اساس ابلاغیه شرکت گاز استان تهران مبنی بر رعایت الگوی مصرف گاز با تنظیم دمای داخلی ساختمانهای اداری بر روی ۲۰ درجه سانتی گراد و دستیابی به هدف تعیین شده یعنی کاهش حداقل ۲۰ درصدی گاز نسبت به سال ۱۴۰۱، شیوه نامه اجرایی بهینه سازی مصرف گاز در ساختمانهای تحت تملک شهر داری تهران تدوین و ابلاغ شده است.
باغخانی پور با تأکید بر مسئولیت مضاعف ساختمانهای تحت مدیریت شهرداری در الگوسازی مصرف بهینه انرژی، گفت: کاهش مصرف گاز در این ساختمانها ضمن کمک به مدیریت بحران گاز کشور، موجب کاهش هزینههای شهرداری، افزایش بهرهوری انرژی و کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی میشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این دستورالعمل اقدامی تکمیلی در مدیریت بهینه مصرف گاز تدوین شده و با اجرای دقیق مواردی همچون عایقکاری و درزگیری ساختمانها، هواگیری منظم رادیاتورها، بهرهگیری از نور خورشید، عایقبندی لولهها، اصلاح سیستمهای گرمایشی و موتورخانهها، کاهش دمای ترموستات و استفاده از سامانههای کنترل هوشمند، میتوان از اتلاف انرژی جلوگیری کرد.
وی در پایان افزود: دستورالعمل بهینهسازی مصرف گاز با هدف ایجاد چارچوبی واحد و الزامآور برای کلیه املاک تحت تملک شهرداری تهران در فصل سرما تدوین شده و اجرای آن برای تمامی واحدهای زیرمجموعه الزامی است.
