به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع صهیونیستی اعلام کردند که هکرها گوشی نفتالی بِنِت را هک کرده‌اند

این درحالی است که کانال هفت رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک گروه هکری ایرانی تلفن همراه نفتالی بنت نخست وزیر سابق این رژیم را هک کرده است.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد که گروه هکری ایرانی گوشی «نفتالی بنت»، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی را هک کرده‌ است.

نفتالی بنت در این باره گفته است که گوشی همراه او هم‌اکنون استفاده نمی‌شود و دستگاه‌های امنیتی و فنی مربوطه، در حالی بررسی این موضوع هستند.

از سوی دیگر گروه هکری «حنظله»، امروز (چهارشنبه)، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در چارچوب عملیاتی با عنوان «اختاپوس» به تلفن همراه شخصی نفتالی بنت نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی دسترسی یافته است.

در این بیانیه، نفوذ انجام‌شده به‌عنوان یک عملیات موفق سایبری توصیف شده و از آن به‌عنوان نشانه‌ای از آسیب‌پذیری امنیت اطلاعات مقامات ارشد اسرائیلی یاد شده است.

بر اساس اعلام این گروه، تلفن مورد نظر یک آیفون ۱۳ بوده و فایل‌های متعددی از آن استخراج شده است.

در میان داده‌های منتشرشده، فهرست تماس‌هایی با نام برخی مقام‌های ارشد، مکاتبات داخلی، اسناد حساس و همچنین تصاویر شخصی دیده می‌شود.

بخشی از این اسناد شامل پیش‌نویس نامه‌های رسمی است که برخی از آن‌ها تاریخ ژوئیه ۲۰۲۵ را نشان می‌دهد.

در ادامه این انتشار، پیام‌ها و یادداشت‌هایی با محتوای سیاسی نیز ارائه شده که به اختلاف‌نظرها و انتقادهای درون‌ساختاری اشاره دارد.

از جمله، در این اسناد به ارزیابی‌هایی درباره وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی پرداخته شده و او به‌عنوان یک «ریسک سیاسی» برای ائتلاف حاکم توصیف شده است.

همچنین نام شماری از وزیران ارشد در ارتباط با سیاست‌های مربوط به زندانیان امنیتی و ابزارهای اقتصادی علیه حماس مطرح شده؛ از جمله پیشنهادهایی درباره اقدامات مالی در مناطق تحت مدیریت تشکیلات خودگردان فلسطین.

گروه حنظله در بیانیه خود تأکید کرده است که این اقدام صرفاً یک عملیات فنی نبوده و ابعاد روانی نیز داشته است.

در این چارچوب، امنیت اطلاعاتی مقام‌های بلندپایه اسرائیلی «شکننده» توصیف شده و از خبرنگاران خواسته شده برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با این گروه ارتباط برقرار کنند.

در واکنش به این موضوع، دفتر نفتالی بنت اعلام کرده است که نهادهای امنیتی ذی‌ربط در حال بررسی و پیگیری این پرونده هستند.

تاکنون جزئیات بیشتری از نتایج این بررسی‌ها یا تأیید رسمی محتوای منتشرشده اعلام نشده است.

رسانه‌های اسرائیلی مدعی شده‌اند که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در این حمله دست داشته‌اند.

نفتالی بنت از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بود و پس از آن از قدرت کنار رفت.