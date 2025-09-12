شماره تلفن نخست وزیر و ۱۱ وزیر صهیونیست هک شد+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری الیوم السابع، یک گروه هکر ترکیه‌ای موفق شد تلفن‌های سرکردگان رژیم صهیونیستی را هک کند. این گروه شماره تلفن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و ۱۱ وزیر کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین شماره تلفن «امیر اوحانا» رئیس کنست را منتشر کرد.

از جمله شماره‌های منتشر شده، شماره تلفن همراه یوآف گالانت، وزیر جنگ سابق و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است.

وزیرانی که شماره تلفن‌هایشان فاش شده است عبارتند از: یاریو لوین، ایلی کوهن، دودی امسالم، یوآف کیش، میری ریگیف، میکی زوهر، آوی دیختر، و نیر برکات.