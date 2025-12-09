ترامپ، مکزیک را به اعمال تعرفه جدید تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی «تروث‌سوشال» نوشت: تا این لحظه، مکزیک به درخواست‌های آمریکا پاسخ نداده و این شرایط برای کشاورزان ما که به این آب نیاز فوری دارند، کاملاً ناعادلانه است. به همین دلیل، دستورات لازم برای اعمال تعرفه ۵ درصدی علیه مکزیک را در صورت عدم آزادسازی فوری این آب، صادر کرده‌ام.

روزنامه واشنگتن‌پست اخیراً در گزارشی نوشته بود که مکزیک به‌دلیل خشکسالی‌های گسترده، نتوانسته به تعهدات خود در چارچوب معاهده تأمین آب سال ۱۹۴۴ عمل کند.

براساس پیمان ۱۹۴۴ میان آمریکا و مکزیک، این کشور موظف است هر پنج سال، حدود ۲/۲ میلیارد متر مکعب آب از حوضه ریودوئه (ریوگرانده) به آمریکا منتقل کند و در مقابل، آمریکا نیز باید ۱/۸ میلیارد متر مکعب آب از رود کلرادو به مکزیک ارسال کند.

ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری، بیش از دور اول از تعرفه و تحریم و حتی تهدید نظامی برای تحقق خواسته‌های خود استفاده کرده است. تهدیدات ترامپ نه تنها منتقدان سیاست‌های آمریکا را هدف گرفته، بلکه متحدان این کشور نیز از تهدید در امان نبوده اند.