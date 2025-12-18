به گزارش خبرگزاری مهر، به همت کانون محیط زیست و انجمن علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، دومین دوره رویداد ملی ایدهشو محیطزیست برگزار خواهد شد.
این رویداد در ادامه برنامههای آموزشی و علمی دانشگاه برای تقویت تفکر نوآورانه در حوزه محیطزیست طراحی شده و بستری مناسب فراهم میآورد تا دانشجویان، پژوهشگران و علاقهمندان ایدههای خلاقانه خود را برای مقابله با چالشهای زیستمحیطی کشور ارائه دهند.
محورهای اصلی این رویداد شامل بحران کمآبی و مدیریت منابع آب، آلودگی هوا، آب و خاک، مدیریت پسماند و بازیافت، فرونشست زمین و فرسایش خاک، انقراض گونهها و حفاظت از زیستگاههای طبیعی، و همچنین کاربرد هوش مصنوعی و فناوریهای نوین در بهبود وضعیت محیطزیست است.
هدف اصلی از برگزاری این رویداد، شناسایی ایدههای برتر، حمایت از طرحهای نوآورانه و ایجاد شبکه همکاری گسترده میان دانشگاه، نهادهای محیطزیستی و بخش خصوصی اعلام شده است.
ثبتنام در رویداد از ۱۹ آذر آغاز شده و تا ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. مرحله نهایی رویداد نیز در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری برگزار میشود.
برای برگزیدگان، جوایز ارزندهای در نظر گرفته شده و فرصت معرفی ایدهها به سرمایهگذاران و مراکز رشد دانشگاهی فراهم خواهد شد.
