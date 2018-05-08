به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله محبوبی صوفیانی ظهر سه نشبه در بازدید دبیر هیئت دولت سوئیس در آموزش، تحقیقات و نوآوری از دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: با توجه به سابقه تعاملات علمی میان دانشگاه صنعتی اصفهان و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی کشور سوئیس، این دانشگاه از بهمن ماه ۹۵ از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نهاد ملی هماهنگ کننده همکاری های علمی دانشگاه های ایران و سوئیس تعیین شد.

وی افزود: پس از آن بود که دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور انسجام بخشی به این تعاملات، اقدام به راه اندازی میز سوئیس در این دانشگاه کرد.

رئیس دفتر همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: دانشگاه صنعتی اصفهان با تشکیل کنسرسیومی از دانشگاه‌های مطرح و علاقمند ایران، علاوه بر ایجاد انسجام و یکپارچگی در برنامه توسعه همکاری و تبادلات علمی و فناورانه با دانشگاه‌های سوئیس، تمهیدات لازم برای توسعه همکاری های علمی و تدوین برنامه و نقشه راه تعاملات و ارتباطات بین دانشگاهی را فراهم کرد.

وی گفت: کارگاه آموزشی حمل و نقل شهری در بهار سال جاری در زوریخ و نیز بهار سال آینده در اصفهان و همچنین برگزاری اولین کارگاه آموزشی فرصت های تحقیقاتی مشترک ایران و سوئیس که فردا چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود که از جمله فعالیت‌های انجام شده این نهاد در راستای گسترش تعاملات بین دانشگاهی دو کشور است.

صوفیانی گفت: دانشگاه صنعتی اصفهان در راستای رسالت خود به عنوان نهاد ملی هماهنگ کننده همکاری های علمی میان ایران و سوئیس و نیز ارائه توانمندی های ویژه اصفهان، زمینه انجام این بازدید و نیز بازدید این هیأت سوئیسی از دانشگاه های اصفهان، علوم پزشکی، هنر و شهرک علمی - تحقیقاتی اصفهان را فراهم کرد.

وی ادامه داد: دانشگاه صنعتی اصفهان براساس ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی سال های ۹۵-۹۶، رتبه نخست دانشگاه های سطح یک کشور در فعالیت های علمی بین المللی را به خود اختصاص داده است.

رئیس دفتر همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: این بازدید در راستای تحقق طرح تحول این دانشگاه و توسعه و تقویت ارتباطات بین المللی فراهم شده است.