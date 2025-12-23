امید حاجتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رویکرد حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست کشور در برابر بحران زایندهرود و فرونشست زمین در استان اصفهان اظهار کرد: باید توجه داشت که فرونشست زمین و مشکلات کمآبی به طور مستقیم نتیجه بارگذاری بیش از ظرفیت اکولوژیکی منطقه است. وقتی از توان طبیعی یک منطقه بیشتر استفاده کنیم، نتیجهاش فرونشست، بیآبی، اعتراض کشاورزان و صنعتگران و تنشهای بیناستانی میشود.
وی با بیان اینکه در اصفهان مسیر توسعه پایدار طی نشده است، افزود: این استان با ۲ ظرفیت ارزشمند گردشگری و فناوریهای نوین و دانشبنیان میتوانست توسعهای بسیار بهتر و پایدارتر داشته باشد اما به جای تمرکز بر این حوزهها، صنایع آببر مانند فولاد و کشاورزی پرمصرف گسترش یافت که نتیجه آن فرونشست شدید، انتقال آب از مناطق دیگر با هزینه بالا و ایجاد مشکلات اجتماعی و بیناستانی بوده است.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست کشور تأکید کرد: ما نمیتوانیم به اندازه کافی آب از مناطق دیگر بیاوریم و این کار مشکلات بیشتری ایجاد میکند. صنایع آببر باید به مناطق ساحلی و کنار آبهای آزاد منتقل شوند؛ جایی که کمبود آب وجود ندارد.
کشاورزی آببر مشکل ساز است
حاجتی با بیان اینکه اصفهان در حال حاضر حقابهاش را دریافت میکند اما مهم این است که به درستی مصرف شود، افزود: کشاورزی اصفهان را دوست داریم اما کشاورزی آببر مشکلساز است. این نوع کشاورزی باعث خشک شدن تالاب گاوخونی و زایندهرود شده که دل آدم را به درد میآورد.
معاون حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست تصریح کرد: هنوز دیر نشده؛ باید استراتژی توسعه در هر منطقه بازنگری شود. جایی که ظرفیت کشاورزی محدود است، نباید بار اضافی بر آن بگذاریم و نظارت هم نکنیم. قوانین وجود دارد اما بدون اجرای جدی فایدهای ندارد.
وی با بیان اینکه لازم است صنایع آببر از استان اصفهان منتقل شوند زیرا این کار به نفع همه طرفهاست، گفت: هر منطقهای از کشور ظرفیت و استعداد مشخصی دارد. نمیتوان همه چیز را در یک جا متمرکز کرد چرا که نتیجه چنین رویکردی، وضعیت فعلی کشور است.
