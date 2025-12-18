اجرای «ناگهان پیت حلبی» در تماشاخانه سنگلج

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «ناگهان پیت حلبی» نوشته امیرعلی نبویان با کارگردانی محمد ستوده، ساعت ۱۹.۳۰ روز جمعه ۲۸ آذر جاری در تماشاخانه سنگلج اجرای خود را با برپایی مراسم شب چراغ آغاز می کند.

فرهاد قائمیان بازیگر تئاتر و سینما شمع این اجرا را روشن می کند.

در نمایش «ناگهان پیت حلبی» جمشید صفری، شاهین علائی نژاد، محمد ستوده، محمد منصوری، رضا نورزاده، امید علیزاده، هدیه فدایی، مائده عباسی، یگانه راستی به ایفای نقش می پردازند.

دستیار کارگردان این نمایش آزالیا پرستش، طراح صحنه امیر خراسانی، طراح لباس آزالیا پرستش، دستیار طراح لباس مریم نقدی، سرپرست گروه موسیقی و نوازنده ساز تار و خواننده شایان دهقانی، نوازنده ساز تنبک و دف ویهان فاضلی، طراح نور میثم کحالی، طراح گریم سهیلا جوادی هستند.

عکاس زهرا اصغری، مجریان گریم محمد جواد معلمی، بهار نیری، نگین خسرویان از دیگر همکاران این نمایش کمدی هستند.

اجرای نمایش «ناگهان پیت حلبی» همه روزه غیر از شنبه ها در ساعت ۲۰ برگزار می شود و علاقه مندان می توانند بلیت این نمایش را از طریق سایت های گیشه تئاتر و تیوال تهیه کنند.