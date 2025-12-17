اهدای «نشان نوروز» در شب یلدا؛ تماشاخانه سنگلج میزبان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای برنامه، شب دوم از سلسله رویدادهای ششمین همایش بینالمللی دیپلماسی نوروز و اهدای «نشان نوروز»، همزمان با آئین کهن شب یلدا برگزار میشود.
این مراسم فرهنگی که با شعار «نشان نوروز، نشان همدلی» برگزار میشود، میزبان جمعی از هنرمندان و چهرههای فرهنگی است و با اجراهای موسیقی آئینی از فرهنگهای ترکمن، قزاق و افغان، جلوهای از پیوندهای فرهنگی ملتهای حوزه تمدنی نوروز را به نمایش میگذارد.
در این رویداد، علاوه بر سخنرانی مونا رحمانی؛ دبیر اجرایی همایش، بلرام شکلا؛ عضو وابسته فرهنگی هند و کیوان ساکت، بخشهایی همچون حافظخوانی و پخش کلیپ گالری آنلاین آثار دانشآموزان مدارس مهربانی (کودکان کار و کودکان آسیبپذیر تحت حمایت مؤسسه بینالمللی کنشگران توسعه فردا) نیز برگزار میشود.
این برنامه به همت مؤسسه فرهنگی نوروز، موسسه بین المللی کنشگران توسعه فردا، خانه ترکمن، موزه تصاویر معاصر تدارک دیده شده است و در آستانه برگزاری ششمین دوره جشن دیپلماسی «نشان نوروز» در زمستان سال جاری قرار دارد و تلاشی است برای پاسداشت میراث مشترک فرهنگی و تقویت گفتگوی میانفرهنگی در منطقه.
جشن بزرگ شب یلدا، شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در تماشاخانه سنگلج تهران برگزار میشود.
نظر شما