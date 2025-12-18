پسر راب راینر به اتهام قتل والدینش به دادگاه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، نیک راینر صبح چهارشنبه به اتهام قتل والدینش، راب و میشل راینر، در دادگاه حضور پیدا کرد.

وی که با زنجیر به دادگاه آورده شد و جلیقه ضد خودکشی آبی پوشیده بود، درخواست تجدیدنظر نکرد و پذیرفت جلسه تفهیم اتهام ۷ ژانویه انجام شود.

راینر با ۲ اتهام قتل با استفاده از چاقو برای ارتکاب جرم روبه‌رو است که ممکن است نتیجه‌اش حبس ابد بدون آزادی مشروط یا مجازات اعدام باشد.

وکیل او توضیح کوتاهی به خبرنگاران داد و خواستار صبر و شکیبایی در روند پرونده شد و به سوال‌های مربوط به وضعیت روانی موکلش پاسخی نداد.

راب و میشل راینر بعدازظهر یکشنبه در خانه‌شان در برنت‌وود مرده پیدا شدند. پلیس نیک راینر را عصر همان روز بازداشت کرد. او که بدون وثیقه در بازداشت است، قرار بود روز سه‌شنبه برای اولین بار به دادگاه برود اما به دلیل مشکلات پزشکی از زندان منتقل نشد. وی سال‌ها با مشکلات ناشی از اعتیاد دست به گریبان بود.

ناتان هاچمن دادستان ناحیه لس‌آنجلس، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اتهام وی را اعلام کرد که شامل ادعای اتهام بیش از یک قتل است و این پرونده را واجد شرایط مجازات اعدام می‌کند.

هاچمن مجازات اعدام در لس‌آنجلس را دوباره برقرار کرده و تعلیقی را که توسط دادستان پیشین اعمال شده بود، لغو کرده است. با این حال، این ایالت از سال ۲۰۰۶ کسی را اعدام نکرده است.

جیک و رومی راینر، دیگر فرزندان این زوج، چهارشنبه در بیانیه‌ای گفتند: کلمات حتی نمی‌توانند درد غیرقابل تصوری را که ما هر لحظه از روز تجربه می‌کنیم، توصیف کنند. فقدان وحشتناک و ویرانگر والدینمان، راب و میشل راینر، چیزی است که هیچ‌کس نباید هرگز تجربه کند. آنها فقط پدر و مادر ما نبودند؛ بهترین دوستان ما بودند. ما از ابراز تسلیت، مهربانی و حمایتی که نه تنها از خانواده و دوستان، بلکه از اقشار مختلف جامعه دریافت کرده‌ایم، سپاسگزاریم. اکنون درخواست احترام و حفظ حریم خصوصی، کنار گذاشتن حدس و گمان‌ها را داریم تا با شفقت و انسانیت به یاد والدینمان باشیم و یاد زندگی فوق‌العاده‌ای که داشتند و عشقی که نثارمان کردند، را گرامی داریم.