راب راینر بازیگر و کارگردان مشهور آمریکایی به قتل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جسد راب راینر بازیگری که به کارگردانی فیلم‌هایی چون «این اسپینال تپ است»، «چند مرد خوب» و «وقتی هری سالی را ملاقات کرد …» روی آورد، دیروز بعدازظهر (یکشنبه صبح به وقت ایران) در خانه‌اش در کنار همسرش میشل سینگر پیدا شد. او ۷۸ ساله بود.

گزارش شده که این زوج با ضربات چاقو به قتل رسیده‌اند و طبق گفته پلیس لس‌آنجلس، موضوع به عنوان قتل در حال بررسی است.

راینر که فرزند نویسنده، کارگردان و کمدین مشهور، کارل راینر بود، اولین بار در نقش مایکل «میت‌هد»، داماد هیپی یک کارگر متعصب در ۹ فصل از سریال کمدی شبکه سی‌بی‌اس، توجه‌ها را به خود جلب کرد و جوایز امی سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۸ را برای این نقش آفرینی دریافت کرد.

وی بعد به نویسندگی در «ساعت کمدی برادران اسماترز»، «روزهای شاد» و «همه در خانواده» و ۲ فیلم تلویزیونی پرداخت و پس از آن به عنوان کارگردان، نویسنده و بازیگر در فیلم «این اسپینال تپ است» در سال ۱۹۸۴، یک مستند طنز بداهه و دوست‌داشتنی درباره یک گروه هوی متال سرسخت، به سینما راه یافت.

او در ژانرهای مختلف کار کرد که درام «کنار من بمان» (۱۹۸۶) با اقتباس از داستان کوتاهی از استیون کینگ؛، فیلم فانتزی «عروس شاهزاده خانم» (۱۹۸۷)، کمدی رمانتیک «وقتی هری سالی را ملاقات کرد …» (۱۹۸۹)، «میزری» اقتباسی دیگر از کینگ، و درام جنگی «چند مرد خوب» (۱۹۹۲) با بازی تام کروز و جک نیکلسون از جمله آنهاست.

وی همچنین تهیه کننده هم بود و ساخت فیلم‌های موفقی مانند «در خط آتش»، «چیزهای ضروری» و «مالیس» را در کارنامه داشت.

او سال ۲۰۰۸ به گاردین گفته بود: من فیلم‌هایی می‌سازم که می‌خواهم بسازم. استودیوها به دنبال صدها و صدها میلیون دلار سود هستند و با یک فیلم کوچک نمی‌شود به آنها نرسید … اما من برای ابراز وجود و روایت داستان‌ها وارد این حرفه شدم، نه فقط تولید یک محصول.»

راینر به عنوان یک صدای برجسته و روشنفکر جامعه هالیوود شناخته می‌شد و از حامیان سرسخت دموکرات‌ها و از مخالفان سرسخت دونالد ترامپ بود.