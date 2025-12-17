نظر مغرضانه ترامپ درباره قتل راب راینر، داد هنرمندان را درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ووپی گلدبرگ جمهوریخواهانی را که پس از اظهارنظر مغرضانه ترامپ از راب راینر، پس از مرگ غمانگیز این کارگردان در ۷۸ سالگی، سکوت کردهاند، محکوم کرد و در برنامه تلویزیونی خود گفت: هیچ توجیهی برای پست ترامپ وجود ندارد. ترامپ در پست خود ادعا کرد مرگ راینر «به دلیل خشمی است که او در دیگران به خاطر صراحتش علیه ترامپ ایجاد کرده»، در حالی که نیک پسر راینر به شکلی رسمی متهم به قتل والدینش و دستگیر شده است.
گلدبرگ که در فیلم درام «ارواح میسیسیپی» محصول ۱۹۹۶ به کارگردانی راینر بازی کرده است، تصریح کرد: هیچ توجیهی برای آنچه او نوشته، وجود ندارد. هیچ راهی برای توجیه آن و همه جمهوریخواهانی که ساکت هستند وجود ندارد، لعنت به همه شما. لعنت به همه شما.
گلدبرگ در مورد ترامپ اضافه کرد: نمیدانم چطور بزرگ شدی، اما خانواده این مرد در سوگ عمیقی هستند و آنچه گفتی و آنچه که دوچندان کردی، تو را برای کشور بد میکند. این نظر من است اما میبینم که بسیاری از محافظهکاران هم همین احساس را دارند و باید بگویم؛ چیزی که همه ما میدانیم این است که وقتی اتفاق وحشتناکی میافتد، دور هم جمع میشویم. مرزبندی نمیکنیم که کسی از تو خوشش آمده یا نیامده. این کاری نیست که ما انجام میدهیم.
ترامپ بیانیه خود درباره راب راینر را در پستی در وبسایت خود منتشر کرد و نوشت: «دیشب اتفاق بسیار غمانگیزی در هالیوود رخ داد. راب راینر کارگردان سینما و ستاره کمدیِ که زور میزد تا کمدین باشد - که زمانی بسیار بااستعداد بود - به همراه همسرش میشل، درگذشت. گفته میشود که این اتفاق به دلیل خشمی بوده که او از طریق ابتلای گسترده، سرسخت و لاعلاج خود به یک بیماری فلجکننده ذهنی به نام سندرم اختلال ترامپ، که گاهی اوقات به آن TDS گفته میشود، در دیگران ایجاد کرده بود. او به این معروف بود که با وسواس شدید خود نسبت به رئیسجمهور دونالد جی. ترامپ، مردم را دیوانه کرده است و پارانویای آشکار او با فراتر رفتن دولت ترامپ از تمام اهداف و انتظارات عظمت و با فرا رسیدن عصر طلایی آمریکا، شاید به شکلی بیسابقه، به اوج جدیدی رسیده است. باشد که راب و میشل در آرامش باشند!»
ترامپ ساعاتی بعد، در پاسخ به سوالی در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره اینکه جمهوریخواهان بیانیه اولیه او را محکوم میکنند، بر سخنان خود تاکید هم کرد و گفت: من اصلاً طرفدار او نبودم. تا جایی که به ترامپ مربوط میشود، او یک فرد دیوانه بود … از نظر من او برای کشورمان خیلی بد بود.
ترامپ به دلیل اظهاراتش درباره راینر به طور گسترده توسط هالیوود محکوم شد و جاش گد نوشت: «هیچ پستی برای این روانی لعنتی خیلی پست نیست. راب راینر هزار برابر تو مرد بود و برخلاف تو، واقعاً به مردم آمریکا اهمیت میداد. برو دستت را روی توالت لعنتی طلاییات بکش و چیزهایی مثل کاخ سفید را نابود کن. این کاری است که تو به بهترین شکل انجام میدهی.»
جک وایت در اینستاگرام به ترامپ حمله کرد و او را «چندشآور، پست، خودخواه، بازنده، کودک» نامید و افزود: «نه او و نه هیچیک از پیروانش نمیتوانند از این توهین زشت و وحشتناک به یک هنرمند زیبا که چیزهای زیادی به جهان بخشیده است، دفاع کنند. استفاده از مرگ غمانگیز کسی برای ترویج غرور و دستور کار فاشیستی و اقتدارگرایانه خود، گناهی فاسد و خودشیفته است. شرم بر تو ترامپ و هر کسی که از این دفاع میکند.»
جیمی کیمل، ترامپ را برای حمله به راینر پس از چنین مرگ غمانگیزی، «نفرتانگیز و پست» خواند. مجری برنامه آخر شب اضافه کرد: «چیزی که در چنین زمانی به آن نیاز داریم، علاوه بر عقل سلیم در مورد اسلحه و مراقبتهای سلامت روان، دلسوزی و رهبری است. ما این را از رئیس جمهورمان نگرفتیم، زیرا او هیچکدام از اینها را ندارد که ارائه دهد. در عوض، ما یک احمق داریم که مدام در مورد مزخرفات حرف میزند.»
همچنین دوستان نزدیک راب راینر شامل بیلی کریستال، لری دیوید، مارتین شورت و آلبرت بروکس و دیگران، بیانیهای پس از مرگ این کارگردان منتشر و تاکید کردند که او همیشه در اوج بازی خود بود.
در این بیانیه که توسط آسوشیتدپرس منتشر شد، آمده است: «راب راینر با جذب تمام آموختههایش از پدرش کارل و مربیاش نورمن لیر، نه تنها یک بازیگر کمدی عالی بود، بلکه به یک قصهگوی استاد تبدیل شد. هیچ کارگردان دیگری وجود ندارد که دامنه کاری او را داشته باشد. از کمدی گرفته تا درام تا «مستندنما» و مستند، او همیشه در اوج بازی خود بود. او مخاطبان را مجذوب خود میکرد. آنها به او اعتماد داشتند. آنها برای دیدن فیلمهای او صف میکشیدند.»
در این بیانیه از راینر به عنوان «شهروندی پرشور و شجاع» و از سینگر به عنوان «شریک بینقص» او ستایش شد و با توجه به این که هم سینگر و هم راینر دموکراتهای صریحی بودند که اغلب از اصلاحات سیاسی حمایت میکردند، چنین تاکید شد: «میشل و راب راینر، قوی و مصمم، بخش زیادی از زندگی خود را وقف بهبود وضعیت شهروندان ما کردند. آنها با هم نیروی ویژهای بودند؛ پویا، فداکار و الهامبخش.»
این بیانیه با نقل قولی از فیلم «این یک زندگی شگفتانگیز است»، یکی از فیلمهای مورد علاقه راینر به پایان میرسد: «زندگی هر فرد بر زندگی بسیاری دیگر تأثیر میگذارد و وقتی او در کنار ما نیست، جای خالی وحشتناکی به جا میگذارد، اینطور نیست؟»
راینر، که در سریال کمدی «همه در خانواده» محصول ۱۹۷۱ بازی کرده بود و سپس فیلمهایی مانند «این اسپینال تپ است»، «وقتی هری سالی را ملاقات کرد ...»، «چند مرد خوب» و «کنار من بمان» را کارگردانی کرد، بعدازظهر یکشنبه در خانهاش در برنتوود در کنار سینگر همسرش که بیش از سه دهه با او زندگی کرده بود، مرده پیدا شد. راینر ۷۸ ساله و سینگر ۷۰ ساله بودند. پسر آنها اکنون توسط پلیس متهم به قتل والدینش شده است.
