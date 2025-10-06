به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، راب راینر کارگردان نامزد جایزه اسکار، خواستار اقدام علیه دونالد ترامپ شد. او گفت وظیفه ما در حال حاضر این است که به عنوان صداهای تأثیرگذار، با ورود گارد ملی به شهرهای بزرگ توسط ترامپ و همچنین با حملات او به آزادی بیان مبارزه کنیم.
وی افزود: تلاشهای ترامپ برای «در دست گرفتن انتخابات» از طریق تقسیمبندی مجدد حوزههای انتخابیه باید قبل از انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ متوقف شود. این دیگر حتی فراتر رفتن از سبک دوران مککارتی است و این افکار در مقایسه با آنچه اکنون در آمریکا میگذرد، عجیب به نظر میرسد. جامعه هالیوود کاملاً آگاه است که حقوق متمم اول قانون اساسی دارد نقض میشود و ما به خوبی از آنچه دارد اتفاق میافتد، آگاه هستیم، اما اکنون وظیفه ما به عنوان عناصر ارتباطی، برقراری ارتباط با بقیه مردم کشور است تا آنها را از آنچه قرار است برایشان اتفاق بیفتد، مطلع کنیم.
وی بیان کرد: ۲ عامل بزرگی که یک «خودکامه» به آن نیاز دارد، «کنترل رسانهها» و «کنترل نظامی خیابانها» است.
وی برای مثال زدن در این باره به ماجرای تعلیق اخیر جیمی کیمل از شبکه ایبیسی اشاره کرد و برای مورد دوم هم اعزام اخیر ۳۰۰ سرباز گارد ملی کالیفرنیا به اورگان توسط ترامپ را مثال زد. دولت ترامپ پیش از این گارد ملی را به لسآنجلس و واشنگتن دیسی اعزام کرده است.
راینر هشدار داد: آنها به کنترل نظامی خیابانها نیاز دارند و این چیز دیگری است که ما میبینیم. بنابراین، ما الان در این وضعیت و به سرعت در حال سقوط به سراشیبی هستیم. و باید راهی برای متوقف کردن آن پیدا کنیم.
روز یکشنبه، فرماندار گوین نیوسام پس از آنکه رئیس جمهور ۳۰۰ نیروی گارد ملی کالیفرنیا را به اورگان و همچنین نیروهای زمینی در شیکاگو اعزام کرد، ترامپ را برای «سوءاستفاده نفسگیر از قانون و قدرت» سرزنش کرد.
راینر گفت: این تازه آغاز کار است و مردم باید درک کنند که دموکراسی ما از ما گرفته میشود و ما فقط حدود یک سال فرصت داریم تا در این مورد شفافسازی کنیم. اشتباه نکنید؛ ما یک سال تا تبدیل شدن این کشور به یک حکومت استبدادی کامل یا دموکراسی کامل فاصله داریم. ما به انتخابات ۲۰۲۶ نگاه میکنیم و ترامپ میداند در یک انتخابات آزاد و عادلانه، خواهد باخت. او مجلس نمایندگان را از دست خواهد داد، مجلس نمایندگان تغییر خواهد کرد و به دست دموکراتها خواهد افتاد و روسای کمیتهها جلساتی برگزار میکنند تا مانع این حرکتها شوند و این آخرین چیزی است که ترامپ میخواهد.
راب راینر کارگردان، بازیگر و تهیه کننده ۷۸ ساله از سال ۱۹۵۹ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده و علاوه بر نامزدی اسکار برای بهترین فیلم، ۴ بار نامزدی گلدن گلوب برای بهترین کارگردانی و ۳ بار نامزدی انجمن کارگردانهای آمریکا را در کارنامه دارد.
