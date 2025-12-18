به گزارش خبرنگار مهر، فرصت ثبتنام در آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارتآموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و متقاضیان می توانند تا دوشنبه اول دی ماه ۱۴۰۴ منحصراً از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org در آزمون مذکور ثبتنام کنند.
متقاضیان لازم است برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط مربوط به استفاده از سهمیه ایثارگران و سایر موارد مورد نیاز، دفترچه راهنمای ثبتنام در این آزمون را که همزمان با شروع ثبتنام از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش در دسترس قرار گرفته است مطالعه کرده و در صورتی که شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای موردِ نظر را دارند، به عنوان متقاضی در این آزمون ثبتنام کنند.
آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارتآموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ از میان دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرش دارد.
آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارتآموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ روز جمعه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
نظر شما