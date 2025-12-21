  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

جزئیات آزمون تخصصی دانشجوی مهارت‌آموز وزارت آموزش و پرورش اعلام شد

جزئیات آزمون تخصصی دانشجوی مهارت‌آموز وزارت آموزش و پرورش اعلام شد

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری جزئیات آزمون تخصصی ( استخدامی) دانشجوی مهارت‌آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری درباره ثبت‌نام در آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارت‌آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: به منظور تأمین معلمان مورد نیاز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش در مشاغل هنر آموزی از میان دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تعداد ۳۰۰۰ نفر دانشجوی مهارت‌آموز جذب خواهند شد.

وی افزود: ثبت‌نام برای شرکت در این آزمون از روز سه‌شنبه به‌تاریخ ۲۵ آذرماه از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آغاز و در روز دوشنبه به‌تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ پایان می‌پذیرد و متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام کنند.

باقرزاده خاطرنشان کرد: متقاضیان برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط مربوط به استفاده از سهمیه ایثارگران و سایر موارد مورد نیاز، دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون را که هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در دسترس خواهد بود، مطالعه نموده و در صورتی که شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای موردِ نظر را دارند، به عنوان متقاضی در این آزمون ثبت‌نام کنند.

باقرزاده در ادامه گفت: آزمون مذکور از میان دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرش دارد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری تأکید کرد: حداکثر سن مجاز برای شرکت در آزمون تخصصی برای دوره کارشناسی ٢٦ سال و دوره کارشناسی ارشد٢٨ سال می‌باشد. ضمناً برای افراد متأهل دارای فرزند، به ازای هر فرزند (حداکثر تا دو فرزند)، یک سال به سقف سنی اضافه می‌شود.

کد خبر 6696790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها