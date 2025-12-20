  1. دانشگاه و فناوری
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

جذب ۳۰۰۰ دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از جذب ۳۰۰۰ نفر دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش در سال۱۴۰۴ از میان دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا سیاره، با اشاره به اینکه ثبت‌نام در آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارت‌آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ از روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه آغاز شده است، گفت: ثبت نام در آزمون استخدامی فوق تا روز دوشنبه اول دی ماه سال جاری منحصرا از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org ادامه دارد.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه پذیرش در این آزمون با بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی و فرهنگی کشور و برای جلب مشارکت دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه صورت می پذیرد، تأکید کرد: متقاضیان با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آن دفترچه، برای شرکت در آزمون استخدامی دانشجوی مهارت ‌آموز وزارت آموزش و پرورش در مهلت مقرر اقدام کنند.

سیاره یادآور شد: آزمون استخدامی دانشجوی مهارت‌ آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ روز جمعه ۲۶ دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

