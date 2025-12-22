به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: زمان برگزاری آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارت‌آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ تغییر کرد.

به دنبال انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام در ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیان شرکت در آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارت‌آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ که تا امروز اول دی ماه برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز یکشنبه ۷ دی نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

لذا ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا پایان روز یکشنبه ۷ دی نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

مقرر شده است به منظور ایجاد فرصت مناسب جهت مطالعه و آمادگی متقاضیان برای آزمون، زمان برگزاری آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارت‌آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ از جمعه ۲۶ دی ماه به پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ تغییر یابد.