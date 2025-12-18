افزایش شمار شهدای غزه به ۷۰ هزار و ۶۶۹ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته پیکر یک شهید و همچنین ۱۳ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه انتقال یافتند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه، از زمان آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تا کنون ۳۹۵ نفر شهید، ۱۰۸۸ نفر مجروح و ۶۳۴ تن هم از زیر آوار بیرون کشیده شده اند.

با احتساب آمار جدید، شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه پس از نبرد طوفان الاقصی به ۷۰۶۶۹ شهید و شمار مجروحان به ۱۷۱۱ هزار و ۱۶۵ نفر افزایش یافته است.

این وزارتخانه تأکید کرد که تعدادی از شهدا همچنان زیر آوار و در خیابان‌ها هستند، زیرا تیم‌های امدادی و دفاع مدنی تاکنون نتوانسته‌اند به آنها دسترسی پیدا کنند.

وزارت بهداشت نوار غزه همچنین اعلام کرد که با شهادت «سعید اسعید عابدین» نوزاد یک ماهه فلسطینی در خان‌یونس در جنوب نوار غزه به‌علت سرمای شدید، شمار شهدایی که جان خود را در این باریکه به علت برودت هوا از دست داده‌اند، به ۱۳ نفر افزایش یافت.