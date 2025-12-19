هشدار درباره شیوع گسترده بیماری در میان آوارگان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، بسام زقوت مدیر سازمان امداد پزشکی غزه در گفتگو با الجزیره درباره شیوع گسترده بیماری ها در میان آوارگان غزه هشدار داد.

وی از شیوع گسترده بیماری‌های واگیردار در میان آوارگان خبر داد و اعلام کرد که بیماری‌هایی مانند وبا و فلج اطفال به طور نگران کننده‌ای در حال گسترش است.

بسام زقوت با تاکید بر کمبود شدید امکانات و تجهیزات درمانی، تصریح کرد که این کمبودها مانع جدی مقابله با شیوع روزافزون بیماری‌ها شده است.

وی همچنین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از ورود حتی ابتدایی‌ترین ملزومات و تجهیزات پزشکی به نوار غزه جلوگیری می‌کند؛ امری که وضعیت بهداشتی و درمانی را به مرحله بحرانی رسانده است.

این در حالی است که در ادامه نقض آتش‌بس و حمله توپخانه‌ای ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به شرق خان یونس در جنوب نوار غزه، سه فلسطینی از جمله یک زن به شهادت رسیدند.