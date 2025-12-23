به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۵ نفر در نتیجه تداوم پیامدهای تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیده و ۳ نفر نیز زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از میان شهدای ثبت شده، یک نفر بر اثر شلیک و حملات اشغالگران به شهادت رسیدند و ۴ نفر از زیر آوار و مناطق آسیب دیده خارج شدند.

در بیانیه وزارت بهداشت غزه آمده است که همچنان تعدادی از قربانیان زیر آوار یا در معابر باقی مانده‌اند و به دلیل شرایط ناامن و کمبود تجهیزات، نیروهای امدادی تاکنون موفق به دسترسی به آنان نشده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، شمار کل شهدا به ۴۰۶ نفر و تعداد مجروحان به یک هزار و ۱۱۸ نفر رسیده است. همچنین در این بازه، پیکر ۶۵۳ شهید از زیر آوار خارج شده‌اند.

شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۰ هزار و ۹۴۲ شهید و شمار مجروحان به ۱۷۱ هزار و ۱۹۵ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه همچنین در بیانیه خود با اشاره به پیامدهای خطرناک شرایط جوی اعلام کرد که در پی فرو ریختن یک ساختمان یک نفر به شهادت رسید و با احتساب این موارد، شمار قربانیان ناشی از ریزش ساختمان‌ها به ۱۶ نفر افزایش یافته است.