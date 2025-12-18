مرگ در سایه سرما و محاصره؛ نوزاد فلسطینی قربانی سرمای زمستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: یک نوزاد در شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه، بر اثر شدت سرما جان خود را از دست داده است و با این مورد، شمار قربانیان موج سرما در غزه در سایه محاصره به ۱۳ نفر افزایش یافته است.

ادامه بارندگی، سرمای شدید و نبود امکانات گرمایشی، به‌ویژه در میان آوارگان ساکن چادرها و منازل تخریب‌شده، وضعیت انسانی در غزه را به مرحله‌ای بحرانی رسانده است.

نوار غزه همزمان با تداوم محاصره همه‌جانبه و حملات رژیم صهیونیستی، با بحران شدید انسانی مواجه است؛ بحرانی که کمبود سوخت، برق، پوشاک گرم و سرپناه مناسب را تشدید کرده است.

نهادهای امدادی بارها هشدار داده‌اند که آوارگان، به‌ویژه کودکان و نوزادان، در برابر سرمای زمستان آسیب‌پذیر هستند و جلوگیری از ورود اقلام ضروری، عامل اصلی افزایش تلفات غیرنظامیان در شرایط جوی نامساعد محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه، از زمان اعلام آتش‌بس در غزه در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تا کنون حدود ۳۹۵ نفر شهید، ۱۰۸۸ نفر مجروح و ۶۳۴ تن هم از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند.

با احتساب آمار جدید، شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه پس از نبرد طوفان الاقصی به حدود ۷۰۶۶۹ شهید و شمار مجروحان به ۱۷۱۱ هزار و ۱۶۵ نفر افزایش یافته است.