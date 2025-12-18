  1. جامعه
مرگ ۱۵ زندانی در ۴ روز در بزرگترین زندان اکوادور تایید شد

مقامات زندان اکوادور روز پنجشنبه اعلام کردند که ۱۵ زندانی در چهار روز گذشته در بزرگترین زندان اکوادور، زندان لیتورال در شهر ساحلی گوایاکیل، جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سرویس ملی توجه جامع به بزرگسالان محروم از آزادی و مجرمان نوجوان، که بر سیستم زندان‌ها نظارت دارد، اعلام کرد که علل مرگ توسط مقامات پزشکی قانونی تعیین خواهد شد.

گزارش‌های اولیه پلیس که توسط رسانه‌های محلی ذکر شده است، حاکی از آن است که اکثر زندانیان بین ۲۲ تا ۴۵ سال سن داشتند و طبق گفته محققان پزشکی قانونی، هیچ نشانه‌ای از خشونت در آنها دیده نشده است.

این مرگ‌ها در بحبوحه وخامت بحران سلامتی در این زندان که حدود ۷۰۰۰ زندانی را در خود جای داده است، رخ می‌دهد. این اتفاق پس از گزارش‌هایی از مرگ‌های قبلی رخ داده است که برخی از آنها با علائمی مشابه سل مرتبط بوده‌اند.

کمیته دائمی دفاع از حقوق بشر مستقر در گوایاکیل اعلام کرد که تاکنون در سال جاری حداقل ۵۹۲ زندانی در زندان لیتورال جان خود را از دست داده‌اند.

از ژانویه ۲۰۲۴، نیروهای پلیس و ارتش برای محافظت از تمام زندان‌های سراسر کشور مستقر شده‌اند، که مقامات آنها را به عنوان کانون‌های خشونت بی‌سابقه‌ای توصیف می‌کنند که کشور را تحت عنوان "درگیری مسلحانه داخلی" اعلام شده توسط دولت علیه جرایم سازمان‌یافته، در بر گرفته است.

