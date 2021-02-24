۶۷ کشته طی شورش در زندان های اکوادور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورش در زندان‌های اکوادور به برجاماندن ده‌ها کشته منجر گردید.

بر اساس این گزارش، پلیس اکوادور از کشته شدن دست کم ۶۷ نفر به دنبال ناآرامی در زندان مراکز استان‌های گوایاس، آزوای و کوتوپاکسی در این کشور خبر داد.

به شمار زخمی‌ها در این ناآرامی‌ها و اینکه آیا آرامش به زندان‌های مذکور بازگشته است یا خیر اشاره‌ای نشده است.

در همین حال، رئیس جمهور اکوادور در پیامی توئیتری این شورش را به «سازمان های جنایتکاری» که در چندین زندان و به صورت همزمان اقدامات خشونت آمیز انجام می‌دهند، نسبت داد و افزود که مقامات مشغول کنترل این شورش در زندان‌های مذکور هستند.