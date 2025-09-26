حداقل ۱۷ نفر در شورش زندان شمال اکوادور کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری محلی پریمیسیاس، منابع پلیس اکوادور گزارش دادند که درگیری مشکوک بین باندهای رقیب حدود ساعت ۳ بامداد به وقت محلی در یک زندان استانی رخ داده و صدای تیراندازی و فریاد شنیده شده است.

طبق تحقیقات اولیه پلیس، این درگیری باعث مرگ حداقل ۱۷ نفر شده است. رسانه‌های محلی گفتند که ممکن است تلفات دیگری در زندان وجود داشته باشد.

به گفته پلیس ملی، روز دوشنبه هم حداقل ۱۴ نفر در شورش در زندانی در جنوب غربی اکوادور کشته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند.

اکوادور در سال‌های اخیر درگیر بحران زندان بوده است و آمار رسمی نشان می‌دهد که از فوریه ۲۰۲۱ حدود ۶۰۰ زندانی در شورش‌های مرتبط با باندهای تبهکار کشته شده‌اند.