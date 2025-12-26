خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ماه رجب در نگاه اهل‌سنت، یکی از ماه‌های بافضیلت و محترم در تقویم قمری اسلام به شمار می‌رود که جایگاهی ویژه در منابع دینی دارد.

در روایات آمده است که پیامبر اکرم (ص) نسبت به بزرگداشت ماه رجب اهتمام داشته و مسلمانان را به افزایش اعمال نیک، توبه و بازگشت به سوی خداوند در این ایام فرا می‌خوانده‌اند.

عالمان ماه رجب را فرصتی مهم برای آمادگی روحی و معنوی پیش از ورود به ماه مبارک رمضان می‌دانند؛ ماهی که تمرین خودسازی، تقویت ایمان و اصلاح رفتار فردی و اجتماعی در آن مورد تأکید قرار گرفته است.

در بین تشیع و اهل سنت اصل فضیلت زمان و ارزش عبادت در این ماه مورد اتفاق نظر است. روزه‌های مستحبی، استغفار، دعا و صدقه از جمله اعمالی هستند که به عنوان جلوه‌هایی از بهره‌مندی معنوی در ماه رجب مطرح شده و این ماه را به مقطعی مهم برای بازسازی ارتباط انسان با خداوند تبدیل کرده است.

ماه رجب، فرصت بازگشت به سوی خدا

امام جمعه اهل سنت خاش در گفت و گو با خبرنگار مهر، در رابطه با فضیلت ماه رجب گفت: ماه رجب، ماهی که در میان ماه‌های قمری، جایگاهی ویژه و ارزشی والا دارد؛ رجب از ماه‌های حرام است و همین حرمت، نشان‌دهنده عظمت و منزلت خاص آن در پیشگاه خداوند متعال است.

مولوی عبدالستار حسین زهی ادامه داد: در روایات معتبر اهل سنت آمده است که رسول گرامی اسلام (ص) در این ماه به عبادت اهتمام ویژه‌ای داشتند و روزه گرفتن در رجب، به‌ویژه در بسیاری از روزهای آن، از سنت‌های پسندیده آن حضرت بوده است.

وی بیان کرد: ماه رجب فرصتی الهی برای بازگشت به سوی خداوند و تجدید عهد با معنویت است؛ مسلمانان در این ماه موظف‌اند بیش از پیش مراقب اعمال و رفتار خود باشند؛ چراکه این ماه، زمینه‌ساز پاک‌سازی دل‌ها و آمادگی روحی برای ورود به ماه‌های بزرگ شعبان و رمضان است.

ماه رجب مدرسه‌ای برای تربیت نفس

امام جمعه اهل سنت خاش افزود: روزه‌داری، تلاوت قرآن کریم، ذکر و دعا، استغفار و صدقه دادن از جمله اعمالی است که در این ماه بسیار توصیه شده و موجب افزایش نورانیت دل و آرامش روح می‌شود.

وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای اسلامی، مسلمانان تلاش می‌کنند از فرصت این ماه مبارک برای انجام عمره و زیارت خانه خدا و حرمین شریفین استفاده کنند؛ سفر به سرزمین‌های مقدس، اگر با اخلاص و نیت پاک همراه باشد، تأثیر عمیقی در تقویت ایمان و اصلاح زندگی انسان دارد.

مولوی حسین زهی افزود: ماه رجب تنها یک مقطع زمانی نیست، بلکه مدرسه‌ای برای تربیت نفس و تقویت ارتباط با پروردگار است؛ اگر بتوانیم ارزش‌های نهفته این ماه را بشناسیم، بی‌تردید آثار آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود مشاهده خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: رجب، ماه بیداری دل‌ها و شروع یک مسیر نورانی است؛ مسیری که اگر درست طی شود، انسان را به قرب الهی نزدیک‌تر می‌سازد.

رجب مقدمه ورود به رمضان است

امام جمعه اهل سنت جالق سراوان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان فضیلت ماه رجب، اظهار داشت: همان‌گونه که بزرگان دین فرموده‌اند، ماه رجب یکی از ماه‌های پرفضیلت و پربرکت الهی است که در شمار ماه‌های حرام قرار دارد و در میان ماه‌های قمری، جایگاهی ویژه و ممتاز دارد.

مولوی مجیب الرحمن رئیسی گفت: در روایات آمده است که هرگاه هلال ماه رجب رؤیت می‌شد، رسول اکرم (ص) با دیدن هلال، دست به دعا برمی‌داشتند و می‌فرمودند: «اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان»؛ یعنی بارالها، در ماه‌های رجب و شعبان به ما برکت عنایت فرما و ما را تا ماه مبارک رمضان زنده بدار تا بتوانیم این ماه عظیم را درک کنیم؛ این دعا نشان‌دهنده اهمیت رجب به‌عنوان مقدمه‌ای برای ورود به ماه‌های بزرگ‌تر، به‌ویژه ماه رمضان است.

وی ادامه داد: ماه رجب، ماه آمادگی روحی و معنوی است. از آنجا که این ماه از ماه‌های حرام است، انجام اعمال نیک در آن فضیلت بیشتری دارد. روزه گرفتن در این ماه مستحب است؛ همان‌گونه که روزه، روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمری، مورد تأکید قرار گرفته است.

رجب، زمینه ساز تقویت مسئولیت پذیری دینی

امام جمعه اهل سنت جالق سروان بیان کرد: در ماه رجب، این روزه‌ها نقش مهمی در تهذیب نفس و آماده‌سازی انسان برای ماه شعبان و سپس رمضان دارند.

وی در پایان تصریح کرد: این سیره پیامبر اکرم نشان می‌دهد که رجب و شعبان، پل عبور معنوی به سوی رمضان‌اند؛ ماه‌هایی که اگر به‌درستی قدر دانسته شوند، انسان را برای بهره‌مندی کامل از برکات ماه مبارک رمضان مهیا می‌سازند.

ماه رجب، نقشی فراتر از یک مقطع تقویمی دارد و به‌عنوان آغاز یک سیر تربیتی در زندگی مؤمنان تلقی می‌شود؛ این ماه، زمینه‌ساز بازنگری در رفتار فردی، اصلاح روابط اجتماعی و تقویت مسئولیت‌پذیری دینی است.

توجه به اعمال عبادی در رجب، نه‌تنها به افزایش آرامش درونی کمک می‌کند، بلکه انسان را برای بهره‌برداری عمیق‌تر از فرصت‌های معنوی پیشِ‌رو آماده می‌سازد؛ رجب، آغازی آگاهانه برای ساختن مسیری روشن تا رمضان است.