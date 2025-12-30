مولوی عبدالستار حسین‌زهی، در گفت و گو با خبرنگار مهر، حماسه ۹ دی را نماد آگاهی، زمان‌شناسی و وحدت امت اسلامی دانست و از مردم برای حضور آگاهانه در برنامه‌های این هفته دعوت کرد.

امام جمعه اهل‌سنت شهر خاش، در این پیام ۹ دی‌ماه را جلوه‌ای روشن از بیداری و هوشمندی ملت ایران در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه حماسه یوم‌الله ۹ دی نشان داد ملت ایران در بزنگاه‌های حساس تاریخی با درک صحیح شرایط و پایبندی به اصول دینی و ملی مسیر حق را انتخاب می‌کنند، افزود: این روز تاریخی نماد وحدت، همدلی و انسجام مردم مسلمان ایران و بیانگر نفوذناپذیری نظام جمهوری اسلامی است.

مولوی حسین زهی بصیرت دینی و سیاسی را عامل اصلی حفظ امنیت، آرامش و عزت جامعه اسلامی دانست و تصریح کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه همواره توطئه‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه و ناامنی را خنثی کرده است.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یوم‌الله نهم دی و هفته بصیرت، از عموم مردم شریف شهرستان خاش، اعم از اهل‌سنت و تشیع، دعوت کرد با حضور پرشور در برنامه‌ها و مراسم این هفته بار دیگر بر وحدت اسلامی، همدلی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کنند.