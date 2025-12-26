به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین زهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خاش با تأکید بر جایگاه ویژه ماه رجب در تقویت ایمان و خودسازی، این ماه را فرصتی ارزشمند برای توبه، پرهیز از گناه و آمادگی روحی جهت اصلاح فردی و اجتماعی دانست و گفت: مقابله با منکرات رایج در جامعه، نیازمند بازگشت صادقانه به آموزه‌های اسلامی است.

امام جمعه اهل‌سنت خاش اظهار کرد: ماه رجب، ماه معنویت‌ها و آغاز مسیری برای نزدیک‌شدن به خداوند متعال است و مسلمانان باید از این فرصت برای پاکسازی دل‌ها، ترک حرام و حرکت به سوی اعمال صالح بهره ببرند.

وی با اشاره به منکرات رایج در جامعه افزود: بی‌توجهی به واجبات دینی، تضعیف اخلاق اسلامی، گسترش برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، آسیب‌دیدن بنیان خانواده و عادی‌سازی گناه، از جمله چالش‌هایی است که آثار منفی آن تنها متوجه فرد نیست، بلکه کل جامعه را دچار آسیب می‌کند.

مولوی حسین زهی، راهکارهای مقابله با منکرات از منظر اسلام را تقویت ایمان، آگاهی‌بخشی دینی، تربیت صحیح نسل جوان و احیای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر با زبان نرم و حکیمانه عنوان کرد و گفت: اصلاح جامعه از اصلاح فرد آغاز می‌شود و هر مسلمان در برابر رفتار و عملکرد خود مسئول است.

وی تأکید کرد: پرهیز از حرام و التزام عملی به دستورات الهی، انسان را در برابر مفاسد اخلاقی و ضدانسانی مصون می‌سازد و زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای سالم، با امنیت اخلاقی و برخوردار از آرامش اجتماعی خواهد بود.

امام جمعه اهل سنت خاش همچنین خواستار توجه ویژه خانواده‌ها به تربیت دینی فرزندان شد و بیان کرد: خانواده نخستین بستر شکل‌گیری شخصیت انسان است و اگر ارزش‌های دینی در این نهاد تقویت شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه کاهش خواهد یافت.