شاهزاده قلابی سعودی چگونه سیاستمداران لبنانی را فریب داد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ادعای یک مرد در لبنان مبنی بر اینکه شاهزاده سعودی بوده و میتواند در برابر دریافت مبالغ مالی برای سیاستمداران لبنانی پستهای بالاتری دست و پا کند به یک موضوع جنجالی در این کشور تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از نمایندگان و سیاستمداران لبنانی در دام این فرد افتاده و چندین سال فریب او را خوردهاند. فردی به نام خلدون عریمط با شخصیتهای سیاسی لبنان دیدار میکرد و ادعا داشت که با افراد نزدیک به دربار سعودی از جمله یک شاهزاده در ارتباط است. بعد با فردی به نام ابوعمر به عنوان شاهزاده دروغین تماس میگرفت و ادعا میکرد که او میتواند سیاستمداران لبنانی را به خواستههایشان برساند.
ابوعمر در واقع یک شهروند لبنانی با نام مصطفی الحسیان از ساکنان عکار و مکانیک خودرو است که لهجه خلیجی را به خوبی صحبت میکند. وی از این طریق پول زیادی به جیب زد و از برخی سیاستمداران لبنانی حقوق ماهانه دریافت میکرد!
او توانست در انتخابات پارلمانی و شهرداریها تأثیر بگذارد و بیشتر به دنبال نفوذ در میان اقشار مختلف به ویژه اهل تسنن بود. ابوعمر شرط کرده بود که این روابط باید به دور از چشم رسانهها و سفارت عربستان پنهان بماند. سیاستمداران مذکور بعد از آنکه دیدند ابوعمر در هیچکدام از محافل رسمی عربستان در لبنان ظاهر نمیشود به او شک کردند. یکی از این شخصیتها موضوع را با هیئت سعودی در لبنان مطرح کرد و در نهایت وی نزدیک مرزهای لبنان بازداشت شد.
نظر شما