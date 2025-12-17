حمله جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که پهپاد اسرائیلی شمال شهرک کفرکلا را هدف قرار داده است.
جزئیات بیشتری مخابره نشده است.
گفتنی است تشدید تنشها و افزایش حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در حالی صورت می گیرد که مقامات لبنانی گفتهاند، هشدارهایی از طرفهای عربی و بینالمللی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی در حال آمادهسازی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه لبنان است.
در همین حال، رسانههای رژیم صهیونیستی مدعی شدند که ارتش این رژیم آمادهسازی طرح حمله گسترده علیه مواضع حزبالله را تکمیل کرده است.
