شلیک بمب صوتی از سوی رژیم صهیونیستی در سواحل لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، یک بالگرد رژیم صهیونیستی ساعتی پیش یک بمب صوتی را در مقابل ساحل رأس الناقوره شلیک کرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان شب گذشته با صدور بیانیه‌ای از شهید و زخمی شدن ۷ شهروند این کشور در حملات جدید ارتش صهیونیستی خبر داد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله پهپادی ارتش اشغالگر صهیونیستی به یک خودرو در جاده العدیسه-مرکبا در جنوب یک نفر به شهادت رسید. بعد از آن در حمله هوایی دشمن صهیونیستی به یک وانت در منطقه سیپلین در اقلیم الخروب نیز یک نفر دیگر به شهادت رسیده و ۵ تن هم زخمی شدند.

همچنین منابع لبنانی از پیشروی نیروهای اشغالگر صهیونیستی به داخل شهرک الضهیره در جنوب لبنان خبر داده و اعلام کردند که نظامیان صهیونیست ۷۵۰ متر به داخل خط آبی نفوذ کرده و جعبه‌های حامل مواد منفجره را در نزدیکی یک خانه قرار دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، ارتش لبنان این محموله‌های انفجاری دشمن صهیونیستی را به شکل کنترل شده منفجر کرد تا از تلفات جانی برای غیرنظامیان جلوگیری کند.

رسانه‌های لبنانی همچنین از حملات توپخانه‌ای ارتش صهیونیستی به چند منطقه در جنوب لبنان از جمله شهرک مروحین خبر دادند.