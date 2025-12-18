  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶

کمیته انضباطی: توهین هواداران مشمول کسر امتیاز هم می‌شود

کمیته انضباطی: توهین هواداران مشمول کسر امتیاز هم می‌شود

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بازی تراکتور و پرسپولیس بیانیه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون، کمیته انصلاطی صدور بیانیه ای اعلام کرد:

با توجه به افزایش نگران‌کننده موارد توهین‌کلامی، بی‌احترامی، تخریب و رفتارهای خارج از چارچوب اخلاقی در برخی ورزشگاه‌ها و با هدف صیانت از شأن فوتبال، حفظ نظم عمومی مسابقات و تضمین امنیت روانی بازیکنان، عوامل اجرایی و تماشاگران، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال موارد ذیل را خاطرنشان می‌سازد:

۱- مطابق با ماده ۸۵ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، مسئولیت کلیه رفتارها، تخلفات و اقدامات هواداران در جریان مسابقات، از جمله توهین، فحاشی و رفتارهای اخلال‌گرایانه، بر عهده باشگاه میزبان بوده و این باشگاه‌ها موظف‌اند کلیه تدابیر پیشگیرانه و کنترلی لازم را به منظور جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی اتخاذ کنند.

۲- بر اساس ماده ۲۸ مقررات مذکور، «کسر امتیاز» به عنوان یکی از شدیدترین ضمانت‌های اجرایی انضباطی، در صورت احراز تخلفات مکرر و سازمان‌یافته هواداران که منجر به نقض نظم و اخلاق ورزشی گردد، قابل اعمال خواهد بود و کمیته انضباطی بدون اغماض نسبت به اجرای این ضمانت اجرا اقدام خواهد کرد.

۳- بدیهی است اعمال کسر امتیاز در کنار سایر ضمانت‌های اجرایی قانونی، ناظر بر مسئولیت مستقیم باشگاه‌ها در مدیریت هواداران و فضای ورزشگاه‌ها بوده و هدف اصلی آن، جلوگیری از تکرار رفتارهای غیر اخلاقی، کنترل سکوها، همکاری مؤثر با عوامل اجرایی مسابقات، حفظ آرامش عمومی و صیانت از حقوق و کرامت اشخاص و ارتقای فرهنگ تماشاگری خواهد بود.

کد خبر 6694323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • گوزانی IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      4 8
      پاسخ
      باید از تیم تراکتور ۶ امتیاز کسر شود خیلی فحاشی میکردند
    • ارجمند IR ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      3 6
      پاسخ
      تراکتوربایدکسرامتیازشودتادرس عبرتی بشه براشون

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها