نظر کارشناس داوری در مورد صحنه های جنجالی بازی تراکتور و پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز پس از تساوی یک - یک با پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی توانست میهمان پایتخت نشین خود را در ضیافت پنالتی‌ها در حالی شکست دهد که بیژن حیدری قضاوت سختی را بر عهده داشت.

سعید علینژادیان کارشناس داوری درباره عملکرد تیم داوری گفت: به هر حال با توجه به اسم دو تیم و همچنین شرایط موجود انتظار بازی سخت برای داور پی رفت اما صحنه‌های بحث برانگیزی هم رقم خورد که به نظرم وجود VAR کمک کرد.

او درباره گل پرسپولیس گفت: کاملاً گل به درستی به ثمر رسید و بازیکنان دوتیم در حال درگیری طبیعی در محوطه جریمه بودند و هیچگونه خطایی از بازیکنی رخ نمی‌دهد.

علینژادیان درباره اخراج محمد نادری از تراکتور تأکید کرد: اخطار دوم او درست بود و باید اخراج می‌شد.

کارشناس داوری فوتبال درباره صحنه مشکوک نبودن پای بیرانوند روی خط دروازه در ضربه آخر گفت: طبیعی بود به خاطر جهش‌های دروازه بان ها خط گل، کمرنگ شود اما به نظرم پای بیرانوند روی خط بود.