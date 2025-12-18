  1. ورزش
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸

پس از حذف پرسپولیس؛

اوسمار:از ۱۰ نفره شدن تراکتور استفاده نکردیم/ از این شکست ناراحت هستم

اوسمار:از ۱۰ نفره شدن تراکتور استفاده نکردیم/ از این شکست ناراحت هستم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: از فرصت استفاده نکردیم و خیلی ناراحتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه‌را در نشست خبری پس از باخت پرسپولیس مقابل نراکتور در یک شانزدهم جام حذفی گفت: درست است بابت حذف شدن ناراحتیم اما با یک بازیکن بیشتری که به خاطر اخراج حریف داشتیم می‌توانستیم بهتر بازی کنیم و ببریم اما نشد.

سرمربی پرسپولیس افزود: وقتی دو تیم بزرگ با هم بازی می‌کنند و یک تیم، نفرات بیشتری دارد باید از این موقعیت استفاده کند اما ما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. در ۹۰ دقیقه هم توانستیم بازی را به تعادل برسانیم و حتی دو پنالتی هم در ضیافت پنالتی جلو افتادیم اما باز هم استفاده نکردیم.

سرمربی پرسپولیس در پایان گفت: من فقط درباره فوتبال صحبت می‌کنم و در مورد زمین و داوری حرفی ندارم.

    • مهران IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      8 4
      پاسخ
      چندبار پرسپولیس کنار ۱۸قدم تراکتور توپ را برگرداند تا نیازمند،یعنی محتاط و بدون ریسک،ده نفره هم که حریف نشدید،پرسپولیس بخاطر ترسو بودن باخت
    • انسان IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      26 19
      پاسخ
      فکر نمیکنی حق به حقدار. رسید دو ساعت دفاع کردی
    • کریم IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      1 2
      پاسخ
      ازشما راضی هستم. ای کاش درچینش پنالتی زنها دقت بیشتری می شد. مگر در طول تمرین این بازیکنان تمرین زدن پنالتی نمی کنند
    • فوتبالی IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      8 6
      پاسخ
      میگه درباره داوری حرفی نداره! عجب رویی دارید شما!!! نه تو رو خدا بیا درباره داوری حرف بزن!!
      • حسن امین IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        2 3
        خطای گل ترابی از کجا در اومد
    • گوت تراختور IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      3 1
      پاسخ
      ها اینبار دیگه حرفی نمیمونه بلاخره اینبار این ده نفره ده نفره کردنشون تموم شد هر چند خطا میکردن میرفتم بیرون ولی خب
    • آذری IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      20 4
      پاسخ
      ملت ایران امروز یک بازی فراتر از آسیا از تراختورکبیر دیدن و اگر داور خطا روی بیرو را می گرفت کار در نود دقیقه تمام بود ولی خدا جواب همه را داد و حق به حق دار رسید انشاالله الدحیل را هم می زنیم و دل ملت ایران را شاد می کنیم.
      • ش.ه IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        2 0
        زرشک طلایی می رسد به همین آقا و تیمش

