اوسمار:از ۱۰ نفره شدن تراکتور استفاده نکردیم/ از این شکست ناراحت هستم

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه‌را در نشست خبری پس از باخت پرسپولیس مقابل نراکتور در یک شانزدهم جام حذفی گفت: درست است بابت حذف شدن ناراحتیم اما با یک بازیکن بیشتری که به خاطر اخراج حریف داشتیم می‌توانستیم بهتر بازی کنیم و ببریم اما نشد.

سرمربی پرسپولیس افزود: وقتی دو تیم بزرگ با هم بازی می‌کنند و یک تیم، نفرات بیشتری دارد باید از این موقعیت استفاده کند اما ما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. در ۹۰ دقیقه هم توانستیم بازی را به تعادل برسانیم و حتی دو پنالتی هم در ضیافت پنالتی جلو افتادیم اما باز هم استفاده نکردیم.

سرمربی پرسپولیس در پایان گفت: من فقط درباره فوتبال صحبت می‌کنم و در مورد زمین و داوری حرفی ندارم.