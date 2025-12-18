ادعای مقام صهیونیست درباره جلوگیری از استقرار ایران در مرزهای شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در سخنانی گفت: ما از مرزهای شمالی خود دفاع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد تروریست‌ها و گروه‌های مسلح در مجاورت ما فعالیت کنند.

وی افزود: برای دفاع از متحدان دروزی خود و جلوگیری از هرگونه حمله‌ای که از مناطق مجاور انجام شود، دست به اقدام خواهیم زد.

این مقام صهیونیست در ادامه مدعی شد که این رژیم به ایران، حزب‌الله، حماس یا هیچ گروه دیگری اجازه نخواهد داد بار دیگر در نزدیکی مرزهای سرزمین‌های اشغالی مستقر شوند.

وی همچنین خواستار ایجاد یک منطقه غیرنظامی شد که از دمشق تا منطقه حائل فعلی امتداد داشته باشد.

در ماه‌های اخیر، رژیم صهیونیستی بارها با طرح ادعاهایی درباره تهدیدات امنیتی از خاک سوریه، تلاش کرده است حضور و تجاوزات نظامی خود در مناطق مرزی را توجیه کند.

این در حالی است که تل‌آویو با نقض مکرر حاکمیت سوریه و حملات هوایی مستمر، عملاً به یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در جنوب این کشور تبدیل شده است.

کارشناسان معتقدند طرح موضوع «منطقه غیرنظامی» و حمایت ادعایی از دروزی‌ها، بخشی از سناریوی رژیم صهیونیستی برای گسترش نفوذ امنیتی در نزدیکی دمشق است.