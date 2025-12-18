انتقاد فرانسه و انگلیس از اشغالگری رژیم صهیونیستی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جروم بونافونت نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد گفت که رژیم صهیونیستی باید به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد و به تجاوزات خود به این کشور پایان دهد.

نماینده فرانسه در سازمان ملل گفت که اسرائیل باید از اراضی سوریه که از دسامبر ۲۰۲۴ در آنجا حضور دارد، خارج شود.

جانشین نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد نیز گفت که حملات رژیم صهیونیستی به سوریه تهدید به بی‌ثباتی بیشتر در این کشور می‌کند.

نماینده انگلیس از رژیم صهیونیستی خواست به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد.