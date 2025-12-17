حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به تل احمر در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در حومه قنیطره خبر دادند.

خبرنگار الاخباریه گزارش داد: اشغالگران با توپخانه تل احمر در حومه قنیطره را هدف قرار دادند.

این در حالی است که خبرگزاری سوریه دقایقی قبل از ورود نظامیان اسرائیلی به روستاهای حومه قنیطره در جنوب سوریه خبر داده بود.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.